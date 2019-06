Canarias recibirá el fin de semana con cielos nubosos

Los intervalos nubosos predominarán este viernes en Canarias, donde las temperaturas seguirán sin grandes cambios.



En el mar habrá noreste o este 3 o 4. Marejadilla o localmente marejada. En costa suroeste, variable 1 a 3, marejadilla o rizada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



PREVISIÓN DEL TIEMPO POR ISLAS PARA ESTE VIERNES:



LANZAROTE



Intervalos nubosos, con predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde en el interior por nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 17-24



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la tarde por nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 17-22



GRAN CANARIA



En el norte, nuboso con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde en el interior por nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo a moderado, con brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 18-22



TENERIFE



Intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde en el interior por nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado disminuyendo a flojo, que girará a este flojo por la tarde. Brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 18-24



LA GOMERA



Intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde en el interior por nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado disminuyendo a flojo, que girará a este flojo por la tarde. Brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 18-23



LA PALMA



Predominio de cielos nubosos, con apertura de claros en costas norte y este por la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en zonas del interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo que girará a este al mediodía. Brisas durante las horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 17-22



EL HIERRO



Intervalos nubosos con predominio de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la tarde en el interior por nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo que girará a este al mediodía. Brisas en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 15-20