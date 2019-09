Nubes, más calor y calima para empezar la semana en Canarias

Canarias tendrá este lunes cielos con intervalos de nubes medias y altas, aunque no se descartan precipitaciones débiles ocasionales durante la madrugada, según la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Además de una ligera calima, el archipiélago espera un ascenso en las temperaturas y vientos del nordeste que soplarán de flojo a moderado.



En el mar, La Palma tendrá vientos del este o noreste de fuerza 4 -escala Beaufort-, localmente 5 en los extremos sur y norte. Marejada. Mar de fondo del norte con olas de 1 metro, En la costa oeste y suroeste, variable 2 o 3 con brisas y marejadilla.



El Hierro espera en sus aguas componente noreste de fuerza 4, ocasionalmente 5 en el noreste, marejada y mar de fondo del norte de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada o marejadilla.



En Tenerife y La Gomera el viento será del noreste de fuerza 4, localmente 5 en el sureste tinerfeño y noroeste de ambas islas. Marejada. Mar de fondo del norte de 1 metro, temporalmente del sur en esa costa. En el suroeste de Tenerife y sur gomero, variable 2 o 3, brisas, y rizada o marejadilla.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan noreste de fuerza 3 o 4, localmente 5 en los extremos sureste y oeste. Marejada o marejadilla. Mar de fondo del norte con olas de 1 metros. En la costa suroeste, variable 2 o 3 con brisas y rizada o marejadilla.



En Lanzarote y Fuerteventura habrá noreste de fuerza 4, ocasionalmente 5 hasta la madrugada, marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro.



La predicción de la Aemet para este lunes, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. No se descarta alguna tormenta ocasional que podría ir acompañada de chubascos débiles y dispersos durante la primera mitad del día. Ligera calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Se pueden alcanzar los 30ºC en localidades del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuertes ocasionales durante la primera mitad del día asociados a las precipitaciones.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 21-31



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. No se descarta alguna tormenta ocasional que podría ir acompañada de chubascos débiles y dispersos durante la primera mitad del día. Ligera calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en el sur. Se pueden superar los 30ºC en localidades del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuertes ocasionales durante la primera mitad del día asociados a las precipitaciones.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 22-27



GRAN CANARIA



Intervalos nubosos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. No se descarta alguna tormenta ocasional que podría ir acompañada de chubascos débiles y dispersos, principalmente durante la primera mitad del día. Ligera calima. Temperaturas mínimas en ascenso débil a moderado, más acusado en el interior y sur; máximas en ligero ascenso en el interior. Se alcanzarán los 30ºC en localidades de medianías del norte y los 32-34ºC en localidades del sur situadas en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, algo más intenso en vertientes noroeste y sureste, y con intervalos de fuertes ocasionales durante la primera mitad del día asociados a las precipitaciones. Predominio de las brisas en costas nordeste y suroeste. En cumbres viento del oeste moderado a fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 22-28



TENERIFE



Intervalos nubosos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. No se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormenta, principalmente en la zona de Las Cañadas durante la primera mitad del día. Ligera calima. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas altas; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Se pueden superar los 30ºC en localidades del sur, oeste, área metropolitana y norte. Viento del nordeste flojo a moderado, algo más intenso en vertientes noroeste y sureste; predominio de las brisas en costas nordeste, norte y oeste. En cumbres centrales, viento del oeste moderado a fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 22-30



LA GOMERA



Intervalos nubosos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional durante la madrugada y primeras horas. Ligera calima. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Se pueden superar los 30ºC en localidades del sur. Viento de componente norte flojo a moderado, más intenso en puntas nordeste y noroeste. Predominio de las brisas en costas sur y norte. En cumbres, viento del suroeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-29



LA PALMA



Intervalos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. En zonas bajas del nordeste, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Probabilidad de ligera calima. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior. Se pueden superar los 30ºC en localidades del oeste. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en vertientes norte y sureste. Predominio de las brisas en costas este y oeste. En cumbres, viento del oeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 22-28



EL HIERRO



Intervalos de nubes medias y altas, alternando ocasionalmente con amplios claros. En zonas bajas del nordeste, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Probabilidad de ligera calima. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior. Se pueden superar los 30ºC en localidades del sur. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en vertientes este y punta noroeste. Predominio de las brisas en costas norte y suroeste. En cumbres, viento del suroeste, moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 20-27