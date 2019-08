El aviso amarillo por temperaturas de hasta 36º se mantiene este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este lunes el aviso amarillo por temperaturas máximas superiores a 34 grados en medianías de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro.



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte de las islas.



Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso, y mínimas en descenso en general, más acusado en el interior y zonas altas.



Se alcanzarán los 36 grados en medianías del sur de Gran Canaria, y los 34 en medianías del sur y oeste de Tenerife, La Palma y El Hierro.



Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste de las islas y a primeras horas en medianías.



PREVISIÓN PARA ESTE LUNES POR ISLAS:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en el interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 21-30



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en las máximas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en el interior y en la península de Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 21-27



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas del interior, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Se superarán los 35ºC en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste y a primeras horas en medianías y cumbres. Predominio del régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 23-27



TENERIFE



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en el extremo nordeste. Se superarán los 34ºC en medianías y cumbres orientadas al sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste y a primeras horas en medianías. Predominio del régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste. En altas cumbres centrales, componente norte con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 23-31



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más significativo en las mínimas de cumbres. Se superarán localmente los 32ºC en medianías. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y a primeras horas en medianías. Predominio del régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera: 23-29



LA PALMA



Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en zonas bajas del norte y nordeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán los 34ºC en medianías orientadas al oeste y en la zona de El Paso, y los 30 en el resto de medianías y en la costa oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste y a primeras horas en medianías. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 22-30



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado en general. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán los 34ºC en medianías, principalmente del sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos oeste y sudeste y a primeras horas en medianías. Predominio del régimen de brisas en las costas orientadas al suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 24-31