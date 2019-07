Suben las temperaturas máximas este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice para este lunes en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros por la tarde, intervalos nubosos en Fuerteventura y Lanzarote y cielos despejados en el resto de la comunidad autónoma



Las temperaturas mínimas no variarán, las máximas podrían subir ligeramente y soplará viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste.



En el mar, habrá viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 5, que puede llegar a 6 en el oeste y sureste, con marejada o fuerte marejada.



En la costa suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3 con brisas y mar rizada o marejadilla.



Se espera mar de fondo del norte con olas de un metro.



La predicción meteorológica para el lunes, por islas, es la siguiente:



PROVINCIA DE LAS PALMAS



LANZAROTE



En el norte, nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde; en el resto, poco nuboso con intervalos nubosos matinales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte durante la tarde en zonas del interior.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 21-28



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de la península de Jandía donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 22-28



GRAN CANARIA



En el norte, por debajo de unos 700-800 metros, predominio de cielos nubosos o cubiertos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de algunos claros ocasionales durante la tarde. En el resto de vertientes y zonas altas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas sin cambios en el norte y en ligero ascenso en zonas del interior y sur.



Viento del nordeste, que será fuerte en las vertientes noroeste y sureste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio del régimen de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 21-26



PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



TENERIFE



En zonas altas por encima de unos 800-900 metros, despejado. En el nordeste y norte, nuboso o cubierto sin descartar lloviznas ocasionales de madrugada en Anaga, y con apertura de algunos claros por la tarde. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales al sur y oeste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.



Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sur de Anaga. Predominio del régimen de brisas en costas norte y suroeste. En cumbres centrales, viento del oeste con intervalos de fuerte, girando a noroeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-28



LA GOMERA



En el norte, por debajo de unos 800-900 metros, nuboso en general sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías y con apertura de claros durante la tarde. En el sur y zonas altas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios.



Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes oeste y este. Predominio del régimen de brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 22-26



LA PALMA



En el norte y este, por debajo de unos 800-900 metros, predominio de cielos nubosos, abriéndose algunos claros durante la tarde. En el resto de vertientes y zonas altas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste. Predominio del régimen de brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 22-26



EL HIERRO



En el norte y nordeste, por debajo de unos 800-900 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nuboso por la tarde; en el sur y zonas altas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios.



Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y sudeste, no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 16-23