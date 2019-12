Calima para despedir 2019 en Canarias

Canarias despedirá este martes el año 2019 con alternancia de cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas en general en todas las islas y una ligera calima, según la predicción de la Aemet.



Las temperaturas registrarán pocos cambios en sus marcas y el viento soplará del este-sureste con intensidad de flojo a moderado.



En la mar habrá componente este o noreste fuerza 3 a 4, que podrá ser 5 ocasionalmente en los extremos norte y sur de las islas, de marejadilla a marejada, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Esta semana la presencia de calima será lo más significativo, en especial los días 1 y 2. La mayor carga de polvo se desplazará al sur del archipiélago, es por ello que las vertientes sur de las islas se verán más afectadas. pic.twitter.com/fgqjWLXXE8 — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) December 30, 2019



La predicción por islas es la siguiente:



PROVINCIA DE LAS PALMAS



LANZAROTE



Poco nuboso a primeras horas tendiendo durante la mañana a cielos despejados. Ligera calima. Temperaturas en descenso, que será más acusado en las máximas en zonas de interior. Viento del este-sureste de flojo a moderado, más intenso en el interior y litorales norte y oeste durante las horas centrales del día cuando se esperan intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 16 22



FUERTEVENTURA



Cielos despejados, con algunos intervalos en el norte a primeras horas. Ligera calima que será más significativa durante la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso, será más acusado el de las máximas en zonas de interior. Viento del este-sureste flojo a moderado, más intenso en el interior y litoral oeste durante las horas centrales del día con intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 15 21



GRAN CANARIA



Cielos despejados, a excepción de intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día y de nubes bajas en el litoral norte a primeras horas. Ligera calima que será más significativa durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero descenso, podrá ser localmente moderado el de las máximas. En costas, viento del nordeste flojo, girando a componente este con predominio del régimen de brisas. En medianías y cumbres, viento de componente este moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 17 22



PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



TENERIFE



Poco nuboso durante la primera mitad del día con intervalos de nubes altas, tendiendo a partir de mediodía a cielos despejados. Intervalos nubosos en litorales del nordeste a primeras horas. Ligera calima. Temperaturas en ligero descenso, más significativo el de las máximas. Viento de componente este, algo más intenso en medianías y extremos nordeste y sur en la primera mitad del día. Predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 17 23



LA GOMERA



Poco nuboso durante la primera mitad del día con intervalos de nubes altas, tendiendo a partir de mediodía a cielos despejados. Intervalos nubosos en litorales del norte a primeras horas. Ligera calima. Temperaturas en ligero descenso, más acusado el de las máximas en zonas de interior. Viento de componente este en general flojo, algo más intenso en la primera mitad del día en medianías orientadas al sur. Predominio del régimen de brisas en costas sureste y noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 16 24



LA PALMA:Durante la primera mitad del día, intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste e intervalos de altas en el resto de zonas. A partir del mediodía tenderá a cielos despejados. Ligera calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente este en general flojo, algo más intenso en la primera mitad del día en la vertiente norte, extremo sur y zona de El Paso. Predominio del régimen de brisas en costas este y oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 16 25



EL HIERRO



Durante la primera mitad del día intervalos de nubes altas, tendiendo a partir del mediodía a cielos despejados. Ligera calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste a primeras horas, que girará a este a lo largo de la mañana, más intenso en medianías en la primera mitad del día. Predominio del régimen de brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 13 21