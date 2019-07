Lunes con más nubosidad y mar de fondo en Canarias

Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve por debajo de unos 1.200 metros y en Lanzarote y Fuerteventura, con amplios claros en horas centrales, mientras que en el resto estará despejado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6, localmente 4 en el norte. Marejada en costa norte y fuerte marejada en costas este y oeste. Mar de fondo del norte en torno a 1 metro. En costa suroeste, variable 1 a 3, brisas, marejadilla.



PREVISIÓN PARA ESTE LUNES POR ISLAS:



LANZAROTE



Predominio de los cielos nubosos a primeras horas disminuyendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 20-26



FUERTEVENTURA



Predominio de los cielos nubosos a primeras horas disminuyendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 20-26



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste y por debajo de unos 1200 metros, predominio de cielos nubosos abriéndose claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 21-25



TENERIFE



En el norte y nordeste y por debajo de unos 1200 metros, predominio de cielos nubosos abriéndose claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 21-27



LA GOMERA



En el norte, predominio de los cielos nubosos disminuyendo a intervalos nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera: 21-26



LA PALMA



En el norte y este y por debajo de unos 1200 metros, predominio de cielos nubosos abriéndose claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 19-25



EL HIERRO



En el norte y nordeste intervalos nubosos abriéndose amplios claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 17-22