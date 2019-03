Cataluña , 8-M y la ciudad incómoda

“La barbaridad se ha consumado. La derecha del Estado se ha empeñado en hacer independiente a Cataluña y con perseverancia y constancia lo conseguirá. En esto, sus representantes judiciales cooperan con los políticos codo a codo. Durante mucho tiempo, su inoperancia, que esconde la incapacidad de comprender la lógica democrática, cometió la injusticia política de no atender unas reclamaciones que cualquiera que conociese la vértebra profunda de la historia catalana habría considerado inevitables. En el 1 de octubre de hace un año esa misma derecha política demostró no tener a su disposición más que las fuerzas de orden público para enfrentarse a un problema histórico”.

La cita es de un artículo de José Luis Villacañas*, catedrático de Filosofía en la Universidad de Valencia y magnífico colaborador del diario grancanario La Provincia. El artículo de referencia, titulado Refundación, se publicó el 7 de noviembre de 2018 y da una visión coincidente con lo que pensamos muchos de la cuestión catalana. Para Villacañas, “la estrategia [de los separatistas] es clara: en el largo plazo, algún día, el Estado tendrá que dar una solución democrática al problema catalán”. La publicación de este artículo fue año y pìco antes del actual juicio contra los independentistas en el Tribunal Supremo, en el que mucho se insiste en la actuación de las fuerzas de orden público enviadas por el Gobierno y en la supuesta actitud pasiva atribuida a los mossos d’esquadra, por algunos testigos deudos del Gobierno, de no hacer nada para evitar que las cosas se salieran de madre; o sea, se les señala como responsables de los palos que se repartieron el 1-O.

Es evidente que quienes no estábamos allí no podemos afirmar ni negar nada. He de atenerme, pues, a las imágenes de la tele en las que sólo pude ver a las fuerzas del Gobierno central aporrear a ciudadanos que hacían cola para votar y reventar puertas de cristal para entrar en los centros a darle su manita de componte a los que allí se habían refugiado o estaban votando. Son imágenes en las que no aparecen en acción los mossos a los que ahora tratan de responsabilizar de lo ocurrido. Los mismos que hablan de la violencia ejercida por desobedientes agresivos entre los que acudieron a votar y a los que no he logrado ver en las imágenes ofrecidas por los diferentes canales televisivos. No dudo de que entre los mossos los hubiera poco dispuestos a cargar contra su propia gente; tampoco excluyo que los haya partidarios de la independencia, ni que entre los policías del Gobierno los hubiera poco entusiastas de la idea de darle la gran somanta a gente indefensa o en edades en las que ya son incapaces de correr para no recibir. Pensaba yo, en fin, que la Policía enviada por Madrid estaría ya redimida de la rabia y del sentido de impunidad de que “disfrutó” con el franquismo y que se limitaría a evitar altercados, no a provocarlos con la perversa intención, me temo, de una reacción violenta de los agredidos que legitimara la abusiva acción. No se produjo esa reacción y da coraje ahora escuchar que quienes acudieron a las urnas fueron engañados por los organizadores de la jornada (la Generalitat, o sea) al asegurarles que nada ocurriría. Sin embargo, ocurrió pero no sé si hubo engaño o no y me vienen al pelo varias observaciones del mismo Villacañas, del que abuso.

La primera observación es que la evidente “voluntad de escarmiento a los políticos que desobedecieron aquel 1-O y los días sucesivos es completamente estéril” e indica que esas actuaciones, los apaleamientos, “quedarán ahí, en el corazón herido de millones de catalanesdefinitivamente indispuestos con el Estado. Y cuantos más años estén en la cárcel esos mismos políticos más profunda será la herida, más potencia mítica alcanzará su sacrificio […] más honda será la sima que nos separe de ellos”

A continuación señala que los responsables de todo esto siguen dando señales “que nos dejan helados” como son las de pertenecer “a un Estado en el que sus partidos conservadores siguen defendiendo que un dictador sea enterrado en un lugar público prominente; un Estado en que su Iglesia no es capaz de decir con claridad, para que todo el mundo entienda, que no quiere que ese dictador esté enterrado con los honores propios de sus hijos más queridos en su iglesia catedral; un Estado en el que se tolera una fundación destinada a ensalzar la obra tiránica de ese dictador y que se la apoya con fondos públicos […] si se les preguntara, digo, estoy seguro de que muchos ciudadanos dirían que quizá ese Estado tiene un problema en su raiz y fundación”.



Como verán, tiro sin contemplaciones del artículo de Villacañas que no sólo hace referencia a la cuestión catalana sino a otros hechos que desvelan la naturaleza real del Estado en que vivimos. Se ocupa, por ejemplo, de las relaciones de Cospedal y Villarejo que han pasado desapercibidas a pesar de la gravedad de lo que denotan: “Muy persuasivo tendría que ser, escribe, quien pretendiera demostrar que estas prácticas -pagar policías corruptos para deshacerse de pruebas criminales y para, de camino, investigar a enemigos políticos”- no tienen nada que ver con elfranquismo básico de una elite política que demuestra no disponer de un espíritu democrático, ni de un espíritu de servicio, ni desde luego de una mínima dignidad”.

Villacañas concluye que el Estado español padece una lepra de la que no acaba de librarse y anda necesitado de una refundación en la que no sean de recibo actitudes exculpatorias como la del PP en el acuerdo de Cospedal y Villarejo donde advierte la comisión de al menos cuatro delitos: espionaje indebido, destrucción de pruebas, obstrucción a la justicia e inducción a la corrupción de un funcionario público. Añadiría que si todo esto preocupa no lo hace menos el triplete derechoso (Vox, PP y Cs, o sea) al que ni creo que venga a solucionar los problemas de raíz del actual Estado sino todo lo contrario; como hemos visto con su enfoque de la cuestión catalana en la que se retrotraen al tratamiento que le diera el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV. Olivares prendió la mecha catalana con una política de fuerza que condujo a levantamientos en Portugal, que logró independizarse, Aragón, Andalucía, Vizcaya, Sicilia y Nápoles. Del bolichazo acabó con la política unificadora de los Reyes Católicos, la que siguieron Carlos V y Felipe II. Algo debería decirle a este Estado que un conflicto de siglos como el catalán vuelva a condicionar la política en el resto de Península, sus islas adyacentes de Baleares y las subyacentes Canarias donde ya ni sabemos para donde es mejor correr. Si no, ahí tiene al Casado que cuando para de decir sandeces contra sus rivales políticos, se le ocurren cosas como que Canarias fuera cosa parecida a un cuartel general de la OTAN para África. Se olvidó de que en el referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la organización militar, Canarias fue, junto a Cataluña, Euskadi y Navarra una de las cuatro comunidades que votaron contra la permanencia. Cosa que de nada sirvió, pero no hasta el punto de autorizar a Casado para venir en plan de si no quieres caldo, toma dos tazas.

Por otra parte el triplete derechoso quiere también acabar con las autonomías. Abascal por lo derecho y los otros por la vía de la recentralización. Los, faltaría más para salvar a España.

La comercialización del 8-M

En principio no creo que las mujeres se dejen pero, desde luego, existe si no todavía la intención premeditada, sí la tendencia a colocar el 8-M en el grupo de fechas tipo Día del Padre o de la Madre. Lo digo porque recuerdo a las primeras mujeres que, todavía bajo el franquismo, comenzaron a adoptar posturas críticas y reivindicativas. Las tenían por unas locas y ahora faltan en los medios espacios en que recoger los detalles de la jornada del 8-M. Un contraste indicativo de que el feminismo se ha impuesto lo suficiente como para influir de manera determinante en la sociedad.



Habría que matizar muchas cosas y abordar otras, pero ahora sólo pretendo anotar el desprecio para aquellos primeros pasos del feminismo. Muchas mujeres rehuían, criticaban y hasta despreciaban a las que se decían feministas. Hubo mujeres que describían a las feministas como mujeres bigotudas, sudorosas que ni se depilaban. Mientras, los hombres se mostraban condescendientes al creer que con las feministas había asunto por aquello del amor libre. Las cosas han cambiado y el feminismo se ha convertido en un movimiento que va a más porque su causa es justa y desde luego trasciende los alcances de los políticos. No hay más que oír a Inés Arrimadas y a Albert Rivera hablando de un feminismo “liberal”; como si tuviera que oponerse a otro socialista, peneuvista, comunista o mediopensionista, vayan ustedes a saber qué. Debería Casado recomendarles su Universidad para un reciclaje. Porque hay mujeres, como Inés Arrimadas, tan obsesionadas con los discursos a base de repetir eslóganes que las ha cogido desubicadas el auge del feminismo y piensan en crear uno de derechas que arrebate esa bandera a la izquierda a la que acusan, pobrecita mía, de pretender enarbolarla en exclusiva; como si fuera poco el trabajo de llegar a un entendimiento de mínimos para buscarse más líos. Aunque no sea menos cierto que son muchas las feministas que distinguen la condición de mujer de su adscripción partidista si la tienen.

Es evidente que el feminismo, en lo que tiene de reivindicación de la igualdad de hombres y mujeres (o de mujeres y hombres) no es susceptible como tal de adscripción partidista. O mejor, no la necesita. Diría que el movimiento feminista persigue un cambio que no es propiamente político, aunque influya en el campo de las decisiones políticas. Diría que se sitúa en un ámbito global de la igualdad de los sexos. Algo que deben haber captado y hasta evaluado los creativos publicitarios. Ya se observa que algunos han enfocado sus campañas a las mujeres con ocasión del 8-M. Con cuidado. Les alertó el éxito del año pasado y no hay duda de que las noticias acerca de las “manadas” y la actitud respecto a semejantes individuos de algún juez, le han dado a los abusos con las mujeres una notoriedad informativa que no tenían. Es como si de repente nos hubiera invadido un ejército de violadores y es de ver la perplejidad de quienes, de repente, se encuentran con noticias relacionadas con esos asuntos que la ultraderecha considera asuntos privados. Por no hablar de los abusadores que han obligado a dar la cara al mismísimo Papa por la cantidad de religiosos acusados y protegidos por la propia Iglesia. Tantos que ya no son ni noticia.