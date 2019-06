“Díme con quien andas y te diré quién eres”

Tuve en tiempos un amigo, Perico Padrón, ya fallecido, que le daba la vuelta a los refranes cosa mala para divertir a la parroquia quinceañera que entonces éramos. Mucho lamento hoy no haber anotado entonces aquellas ocurrencias en las que él diferenciaba las procedentes de su puro magín de las “sobrevenidas”, como llamaba a los hallazgos habidos en huertos ajenos. Cría cuervos y tendrás cuervitos o Nunca digas de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre figuran entre las pocas de sus ocurrencias que alcanzo a recordar. Y elegí para encabezar estas líneas el sentencioso Díme con quien andas y te diré quien eres porque quizá sea de los adagios más conocidos por todos y desde luego el favorito de los curas nacionalcatólicos para alertar a los alumnos de colegios religiosos (de pago, claro) frente al triplete Mundo-Demonio-Carne, los tres enemigos del alma, curioso anticipo de la entonces futurible tripleta PP-Ciudadanos-Vox que esos mismos curas recomendarían hoy con el entusiasmo apostólico que fulmina a los tibios de corazón. Una tripleta con la que trata Coalición Canaria (CC) de sacar recortes al ofrecerle al PP su apoyo para hacer presidente de Canarias a Asier Antona, como digo. La oferta, cómo no, fue aceptada en Madrid de mil amores e imagino que no habrá problema para darle a CC el control de varias consejerías; de las de inversión, para tapar viejos desafueros con ánimo de cometer otros que esto es como comer y rascar, que todo es empezar.

El PP hacia la presidencia de Canarias

El relato continúa en el punto en que la dirección estatal del PP, sorprendida, autoriza a su extensión isleña la aceptación del obsequio sin más, que a caballo regalado no se le mira la dentadura. O lo que es lo mismo: A solípedo donado no le periscopees los incisivos. Sin contar con que puede ser una bendición para el PP que consigue así, por primera vez, la presidencia de la Comunidad a pesar de quedar terceros en las recientes elecciones autonómicas. Aunque esto no es nada pues los grandes especialistas en la materia son precisamente los nacionaleros de CC, sección ATI, muy capaces de seguir al frente del Gobierno sin ni siquiera pasar por las urnas. Como mínimo puede CC aportar a su entente con el PP el manual de procedimientos abreviados para hacerle la puñeta al canarión malvado. Lo que, debo repetirlo, tiene sin cuidado al tinerfeño de a pie, no a quienes obtienen o han obtenido comisiones con las obras públicas, callada la boca aunque (casi) todo el mundo lo sabía o sospechaba. A poco los señalaras con el dedo desde la orilla grancanaria sacaban la bandera del isloteñismo y contra los agravios y no había manera de trincarlos bien trincados. Hasta la fecha, por lo que se ve.

Junto a las anteriores malas noticias relacionadas con el mítico 3%, la buena de que con él al mando podríamos recuperar al fin, en toda su integridad, dicho sea en sentido figurado, a José Manuel Soria, que aunque no ha dejado de dar sus saltitos a la Isla, han sido de los de echar un sahumerio según me cuentan. Y no asoma la nariz sino cuando no le queda otro remedio. Sobre todo desde que no lleva escolta. En cualquier caso, Soria estará siempre en el listado de los inolvidables. Hasta que lo olvidemos.

De los pactos a los repartos

Y a lo que iba. La iniciativa de CC al ofrecerle la presidencia a Antona ha desencuadrado no pocos apaños. El PP aceptó presidencial ya digo y quedó a la espera de lo que decida Casimiro Curbelo, que es el verdadero macho del rebaño. De por medio, la tremenda torpeza del PSOE que, incapaz de ver el panorama en su conjunto, acabó pisándole tanto los callos a NC que Román Rodríguez se ha acercado, creo, a CC en busca del cariño que otros le niegan.

La cosa, creo, está más o menos como les digo. Seguro que hay más tela que cortar pero ese es el resumen: Clavijo, o sea CC-ATI regalando la gobernación de Canarias al PP. Toda una transacción mercantil por la que CC dejará presidir a Antona (¿o a Australia?) con el compromiso pepero de encomendarle a ellos, los nacionaleros de CC, áreas de gestión gubernamental de enjundia suficiente para permitirle a los agraciados llegar con holgura a fin de mes, que de eso se trata, en definitiva. Si de paso se llevan a Fernando Bañolas, mejor. Hay, por mucho que traten de disimularlo, un ofrecimiento a la tripleta sin que se les caigan los anillos para lo que gusten disponer desde Madrid. Se trata de un sometimiento de la gobernación de las Islas y de la vida política a las conveniencias estatales de la derecha española, que ya se tragó el centrismo de Ciudadanos víctima de sus errores. Como lo es, otro error, mandar a las tinieblas exteriores al PSOE por entenderse con independentistas y otras gentes de peor vivir y correr luego, del bracillo de la ultraderecha abiertamente franquista y añorante de rutas imperiales caminando hacia Dios por montañas nevadas, banderas al viento, etcétera.

Pensaba hacer un pequeño análisis de todo este lío de pactos y repactos con los repartos que correspondan de acuerdo con el tamaño del botín de poder obtenido por cada cual en las elecciones, a las que sigue el proceso de cada fuerza política en la búsqueda de acompañante que les permita rentabilizar mejor su trozo. Son apabullantes los problemas que como catedrales aparecen en el horizonte de las Islas sin que parezcan las fuerzas políticas y los políticos verlos de tan enterrados que están en las hojas de cálculo del botín sin la menor referencia a la que se nos viene encima. Es tan clamorosa la ausencia que ni la pena merece entrar a un trapo que los políticos evitan. Encima escribo a menos de veinticuatro de que se cierre el periodo de negociaciones y repartos lo que hace aún más inútil abundar en esta historia.