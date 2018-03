El 155, ensayo de recentralización

No es hipótesis descabellada. Si lo piensan, verán que en 2013 el Gobierno introdujo una serie de cambios para despojar solapadamente a las pensiones de su condición de derecho ciudadano aceptado en los países-de-nuestro-entorno que tanto gusta mentar al papanatismo pepero. Quería meterlas en los presupuestos con lo que creaba las condiciones para hacer con ellas lo que le diera la gana: subirlas, bajarlas o decir, como ha dicho, que ese 0,25% ignominioso es una revalorización. Una forma torcida de hacer política aplicada a la estrategia recentralizadora: convertir el REF en partida presupuestaria para poderlo eliminar llegado el caso sin problemas de derechos históricos. No estaría mal permanecer atentos a la pantalla.

No puedo menos de emparentar esta respuesta con la mala opinión de Xabier Arzalluz del nacionalismo de CC. Contrasta, desde luego, la desgarrada sinceridad del primero con la finura del actual presidente del PNV, pero los dos tienen una percepción de lo que aquí hay; o no hay. En cierta ocasión, con Mauricio de conseguidor, dijo Arzalluz, en tono desabrido y muy despectivo, que los nacionalistas canarios se conforman con que les den cuatro perras para carreteras, mientras su sucesor recurre al a mí que me registren. Como saben, el Gobierno trató de meter el REF en los presupuestos con lo que, además de convertir al Ejecutivo canario algo más que virtualmente en mero recaudador a sus órdenes, rebajaba el REF de su condición original de derecho histórico hace medio milenio en simple partida presupuestaria graciable de quita y pon según le cuadre a Madrid en cada presupuesto.

5) Preguntado acerca de las diferencias entre el nacionalismo canario y vasco frente al catalán el hombre se fue no por los cerros de Úbeda porque no sé cuales son los que los vascos cogen para irse. Pero sí que se fue: “En el caso canario, la insularidad y la lejanía hacen que aquí las cosas se vean de una manera completamente diferente. En Euskadi tenemos un autogobierno importante y una especificidad con el concierto económico, que hace que podamos mirar el futuro con una perspectiva de más tranquilidad que Cataluña". Y que Canarias, faltaría más.

4) Enseguida introduce el entrevistador la supeditación por Rajoy de su actuar sobre las pensiones a que la oposición le aprueba los Presupuestos: “Esto fue un ardid de Rajoy, no tanto dirigido a nosotros sino a Ciudadanos para decirle que no todo puede salir y para mandarle un recado a la izquierda que le está negando el pan y la sal. Se necesita una actuación más profunda". También el implícito reconocimiento de que en algún sitio hay dinero y que lo pondrá sobre la mesa si le hacen el gusto. Ortuzar recomienda al presidente del Gobierno que se deje de “juegos florentinos" y coja el toro de las pensiones por los cuernos.

3) Por si no había quedado claro, Mederos induce una respuesta aún más clarificadora del entrevistado: “ Nos parece duro hacer como si el artículo 155 no existiera. El 155 existe y es una medida extraordinaria, que no se debía haber tomado. El Gobierno de Rajoy o el PP tienen que darse cuenta de que si los quieren [los presupuestos] con el apoyo del PNV tendrán que abrir la puerta a la política en Cataluña y dejar sin efecto el 155".

Un bagaje desaprovechado

Canarias cuenta con una larga tradición de especialistas que han ido dando forma a un pensamiento canario económico/administrativo que ha generado modelos que los políticos, con algunas excepciones, parecen desconocer o no estar interesado en su desarrollo. Deberían saber lo que hay desde Alonso de Nava, José Murphy y Cristóbal del Castillo, “sospechoso” de ser el redactor de la exposición de motivos del decreto de Puertos Francos, hasta José Peraza de Ayala, José Miranda Guerra, el incombustible González Viéitez, Óscar Bergasa, Normando Moreno, Salvador Calderín, el empresario Antonio Rodríguez (rara avis del gremio), Antonio Carballo Cotanda, Leopoldo de la Rosa, Antonio Bethencourt, Francisco Morales Padrón, Elisa Torres, Manuel Lobo, Antonio Macías y un largo etcétera al que añadiré de las última echaduras a Sonia Mauricio Subirana. Esta pequeña relación a primer golpe de memoria abarca tres siglos de aportaciones y aunque muchos se me quedan fuera, no puedo dejar de mencionar al Seminario de Derecho Administrativo Especial Canario que mantuvo, entre los últimos años 60 y los primeros 70, Alejandro Nieto García en su etapa de catedrático de Derecho Administrativo en La Laguna. Tampoco pueden quedar sin mención las Jornadas de Historia Canario-Americana que animara Morales Padrón; ni Antonio Rumeu de Armas, que además de su colosal obra ( Piratería’s…) , reeditada con el título de Canarias y el Atlántico dejó infinidad de trabajos y el Anuario de Estudios Atlánticos que fundara en los años 50 del siglo pasado hasta su muerte y con el que seguiría, también hasta su fallecimiento, Antonio Bethencourt, otro de los grandes. Debo añadir que tenemos gente, entre ellos no pocos de los mencionados que se remontan aún más atrás de los siglos XVIII, XIX y XX para llegar al XV donde está el origen de unos derechos históricos que nunca fueron privilegios sino la necesidad que siguen siendo dadas nuestras particularidades.

Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu. Canarias Ahora

Si tuvieran en cuenta los políticos el bagaje acumulado otro gallo nos cantaría. Tendrían argumentos para impedir que el centralismo avance en su desgaste del Estado de las Autonomías en lugar de irlo ajustando a la realidad española y al futuro previsible. A los catalanes se les negó en su día un concierto económico según el modelo vasco-navarro, lo que fue un motivo más para la actual carajera y a Canarias la tiene Madrid a su merced por falta de una clase política potable. Mientras ésta no defiende con energía el carácter histórico de los derechos canarios, los madrugó el Gobierno más atento a conseguir armas que le permitan derrotar posibles pretensiones o mantenerlas congeladas hasta que las ranas críen pelo. Para eso dispone de su seguro servidor el Tribunal Constitucional (TC) que le facilita la munición. En este sentido, Normando Moreno, jurista especializado en tan espesas cuestiones y autor del libro titulado Los derechos fiscales históricos de Canarias. Crónica inconclusa de un conflicto, recuerda las sentencias del Tribunal Constitucional 32/1981, 76/1988 y 239/1993 que avalan el blindaje constitucional de los regímenes vasco y navarro. Nada dice el TC del régimen canario hasta una cuarta sentencia, la 62/2003, que para este autor tiene “’un carácter finalista y que puede llegar a desaparecer cuando los niveles de riqueza se igualen con otros territorios’”. Y subraya a continuación Moreno que al TC “ le resultó irrelevante que el Estatuto de Autonomía canario, en su artículo 46.2, reconozca que la motivación del REF sea en estas islas ‘paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo”. Debe creer el TC que la lejanía, la discontinuidad territorial y demás limitaciones siguen siendo, hoy como ayer, resultado de las ganas que tenemos de molestar a los españoles, precisamente por estos días en que nos está fallando hasta el fútbol bonito. Con el añadido por el mismo autor de la pregunta acerca de cuáles son los territorios a igualar ya que en 2011 la renta per cápita en Canarias ascendía sólo al 85% de la media nacional mientras la de los vascos la superaba al alcanzar el 134% y los navarros el 129,2%.

El estado de las carencias isleñas

Todo lo anterior viene a cuento del debate sobre el estado de la nacionalidad que se repite años tras año en los mismos términos de ataque y defensa. Aunque acabo de referirme al bagaje de conocimientos acumulados durante siglos sobre el funcionamiento económico/administrativo de Canarias, no pretendo que sus señorías se pongan a dar la matraca sino que, en función de esos conocimientos y precedentes, digan algo que nos sirva a los ciudadanos y nos ahorren el verlos forcejear para llevarse al huerto los votos de un gran público que ni se para a escuchar. Todo el mundo sabe que el Gobierno, según el propio Gobierno, acierta siempre, lo que niega. Están luego los partidos con opciones a llegar a algún acuerdo o pacto con el Gobierno que son quienes provocan los espectáculos más entretenidos. Como los de esta legislatura en la que Fernando Clavijo echó como agua sucia a los socialistas pensando, quizá, que Asier Antona vendría corriendo a ponerse a su disposición para coger cacho y resultó que no por lo que tuvo que volver a tirar de los socialistas, Ángel Víctor Torres mediante aunque sin entrar a gobernar. Antona debió decirle cosa parecida a juntos pero no revueltos, o sea, que colaboraría en lo que le pareciera bien pero aclarándole que su objetivo es sustituirlo a él en la Presidencia avisándole noblemente de que “tiene un año por delante para salir con dignidad del poder”.

Fernando Clavijo en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria Flickr Presican

En cualquier caso, debo reconocer que Clavijo estuvo sembrado al revelar que “Rajoy tuvo que firmar la agenda canaria para ser investido presidente” obligando a Antona a soltarle que todo lo bueno (?) que puede presentar Clavijo hoy “viene de Rajoy”. No quisiera extenderme mucho más pero sí dejar claro que, con todo y a mi entender, el debate lo ganó Clavijo. Ahí es nada su petición de coherencia a los partidos recomendándoles “ no mantener un doble discurso" sin aclarar, en plan sibilino, si recomienda uno solo o que sean tres o más las parrafadas. No menos propio fue la idea de que el insularismo “insolidario” daña la convivencia de lo que debo deducir y deduzco la existencia de un insularismo solidario pero, claro, al tratarse de un debate que no sirva para nada ni siquiera informan de qué isla disfruta de semejante jallo. Por más que lo sospeche, qué voy a decirles.

También dijo el presidente que “es falso que haya ahora trabajadores pobres; los hubo desde la conquista” con lo que deja claro que él no tuvo nada que ver. Hizo propuestas, recitó el pliego de planes e intenciones varias entre las que no aludió a la reforma electoral no vaya a ser que se le desequilibre el tinglado. Sí la hubo, en cambio para la economía azul y la circular dando la impresión de que no tenía claro qué cosa sea eso.

Clavijo llegó a lo más alto al asegurar que “las listas de espera son positivas porque indican que la gente prefiere la sanidad pública a la privada", o que “cada isla debe tener su modelo económico y su identidad, pero ninguna más que otra" ¿Y menos?; o que la corrupción es personal, no de los partidos; como el DNI pudiera decirse. Y por último anotaré la que le largó, ya en plan machito a Noemí Santana, portavoz de Podemos que también adolece del vicio generalizado de largar sin hacer auténticas propuestas bien pensadas y elaboradas limitándose a señalar lo que está mal. La respuesta de Clavijo a la portavoz de Podemos nos pudo ser más lamentable al recomendarle que “mejor se reúne con los pensionistas venezolanos, que llevan años sin cobrar".

Tiempo perdido un año más. Por los que no cobramos dietas de asistencia.