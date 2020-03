Aumenta el abandono animal en Teguise: "No son portadores del COVID-19 y, aunque lo fueran, no es un argumento para dejarlos en la calle"

El Ayuntamiento de Teguise hace un llamamiento a la concienciación para que la ciudadanía, en estas circunstancias extraordinarias, también actúe con responsabilidad en lo que respecta a los animales de compañía y rechacen conductas lamentables y sancionables en cuanto a su tenencia y protección.

El alcalde, Oswaldo Betancort, ha asegurado que “ante el incremento considerable de la cifra de perros abandonados, una infracción recogida en la Ordenanza Reguladora sobre la Tenencia y Protección de Animales, que es de carácter muy grave y puede ser sancionada con multas de más de 15.000 euros, Teguise se está empleando en identificar y sancionar debidamente a los infractores, quienes además están incurriendo en un delito que, según recoge el Código Penal, está castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses”.

El alcalde de Teguise recuerda “todo el esfuerzo que se ha hecho de la mano de las asociaciones protectoras de animales y voluntarios de Lanzarote, así como las campañas de vacunación, identificación y desparasitación que Teguise ha llevado a cabo en esta materia y que seguiremos reforzando las políticas al fin de evitar el abandono y maltrato a los animales”.

Por su parte, la concejala Sara Bermúdez, como responsable del área, ha calificado como “desolador observar como aún quedan personas desalmadas que no sienten ningún tipo de compasión por los animales”, al mismo tiempo que afirma que “frente a la posibilidad de que este repunte del abandono de animales, todos sin chip identificativo, esté relacionado con la propagación del COVID-19, no hay ninguna evidencia científica que constate que los animales de compañía sean portadores del coronavirus y aunque lo fueran —continúa— no sería un argumento, ni en ese ni en ningún caso, para abandonarlos”.