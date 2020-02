El Festival Animayo vuelve a Lanzarote en su edición más potente con más de 100.000 euros en becas al talento

Fiel a su cita en Arrecife, la nueva edición de Animayo Lanzarote, que se celebra desde este miércoles día 12 hasta el sábado día 15 en la Escuela de Arte Pancho Lasso, se presenta como la más potente realizada en la isla hasta la fecha, según han indicado sus organizadores.

Con un incremento del 30% en cuanto a contenidos para todos los públicos en relación a la edición anterior, Animayo Lanzarote contará con ocho ponentes del sector de la animación y los entornos visuales además de un programa compuesto por ocho 'master classes', cuatro talleres formativos, cuatro ciclos de proyección del Palmarés, nueve sesiones escolares, más de 100.000 euros en becas al talento, firmas de autógrafos, recruitment, revisiones de porfolios y una exposición.

Así quedó de manifiesto en la rueda de prensa celebrada este miércoles en la propia Escuela de Arte, donde se dieron cita algunos de los principales valedores de esta edición dando a conocer todos los detalles de su programación.

El programa del festival busca, según han indicado sus organizadores, potenciar la creatividad y el talento de los escolares canarios a través de la creación de un cortometraje de animación en las aulas que posteriormente pueda disfrutar el público de Lanzarote.

Animayo Lanzarote 2020 contará también con invitados, estrellas del sector de la animación y los entornos visuales, profesionales que han dejado su impronta en títulos como Los Vengadores, Aquaman, Christopher Robin, Dragon Keepers, Los Juegos del Hambre, Wonder Woman o del mundo de los videojuegos, tales como Juego de Tronos, Need for Speed o Star Wars Battlefront.

Además, acogerá la exposición Gris, el Videojuego. Work in Progress, toda una obra de arte donde se podrá contemplar el desarrollo creativo del esta obra a través de sus paisajes y personajes en 40 piezas a modo de acuarelas y que estará abierta a todos los públicos en el hall del Pancho Lasso de 10:00 a 21:00 horas.