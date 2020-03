La Guardia Civil investiga la venta fraudulenta de mascarillas en Lanzarote

La Guardia Civil investiga en Lanzarote la supuesta venta fraudulenta de mascarillas a precios abusivos, según han informado a Efe este martes fuentes de la Delegación del Gobierno después de que el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias alertara de estos hechos.



El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, Manuel Ángel Galván, puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno de Canarias el pasado fin de semana que en Lanzarote se estaban dando casos de venta fraudulenta de mascarillas por las que se llegaba a pedir hasta 14 euros.



Según ha informado a Efe el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, farmacéuticos de Lanzarote comunicaron al Colegio provincial que había personas que estaban pasando por las oficinas de farmacia para hacer acopio de mascarillas y geles desinfectantes y, al aparecer, después los revendían en otro tipo de establecimientos.



Ramos ha comentado que el precio habitual de una mascarilla de las sencillas, que son las quirúrgicas, oscila entre los 0,30 y 0,40 euros y que, según la información que trasladaron al Colegio los compañeros de Lanzarote, se estaban vendiendo por 14 euros.



Fuentes de la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca), la mayor distribuidora en la provincia de Las Palmas, han señalado a Efe que carecen de existencias tras la crisis sanitarias provocada por el coronavirus.



Esta situación, que es extensible a toda España, ha provocado que surjan multitud de distribuidores que ofertan a las farmacias mascarillas a precios "desorbitados", entre 3 y 4 euros, ha explicado Ramos.



Cada oficina es libre de adquirir o no esos productos, pero en caso afirmativo la instrucción es que no se puede especular con ellos, si bien cuestión distinta es que suba como consecuencia del coste que se asume, ha recalcado el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas.



Así, ha desvelado también de que algunos distribuidores están fijando precios abusivos para estos productos y proveedores que tenían contratados pedidos los están ofertando en Italia porque consiguen precios superiores a los de España.



Para evitar esta situación, Ramos ha considerado que el Gobierno central debería tomar medidas como la adoptada en Francia, donde se ha decretado su precio.



Las mascarillas es uno de los productos que está intervenido por el Ejecutivo español tras declarar el estado de alarma, pero los distribuidores minoristas pueden disponer y no comunicarlo, ha añadido Ramos.



La demanda de mascarillas en toda España se ha disparado un 6.000 por ciento conforme a los datos oficiales, según han indicado fuentes del departamento de Marketing de Cofarca, que han asegurado, además, que en sus almacenes están agotadas.



Las mascarillas y los geles desinfectantes de alcohol, de los que tampoco disponen existencias en Cofarca, se han solicitado a los laboratorios farmacéuticos, pero como están siendo intervenidos estos productos, no hay respuesta a estas peticiones desconocen cuándo dispondrán, han indicado las fuentes de la cooperativa.



Desde Cofarca se ha detectado también un consumo muy elevado de paracetamol en todo tipo de presentaciones, aunque asegura que existe cantidad suficiente al haber aumentado el stock ante la previsión de su demanda para tratar los síntomas de la fiebre.