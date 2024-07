El concejal de Vox y tercer teniente de alcalde de Teguise abandona el partido “por principios”

El concejal de Vox en Teguise, Ginés González, pasa al grupo de concejales no adscritos tras abandonar su formación política por diferencias irreconciliables con la dirección que la formación de extrema derecha ha tomado a nivel nacional. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa convocada en la mañana de este lunes en el Centro Cívico de Costa Teguise, en las que el edil asegura sentirse obligado a tomar “una postura firme y coherente” por principios. González ha añadido que esta decisión surge después de que la dirección nacional de Vox “haya abandonado a Canarias” tras su no rotundo a una reubicación equitativa de menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago.

Todo esto sucede después de que el partido de Santiago Abascal decidiera romper los pactos de las comunidades autónomas donde gobernaba, tras aceptar el PP la distribución en el destino de acogida de 400 niños y niñas.

“No puedo continuar en una formación que obliga a sus representantes a abandonar sus principios”, ha añadido. Sin embargo, ha puntualizado que “la decisión de obligar a romper los pactos en las comunidades autónomas, no influye en su renuncia”, al tiempo en que ha añadido “que la dirección nacional no puede interponer su bienestar al de Lanzarote y La Graciosa”.

Hace poco más de un año, González (Vox) brindó su apoyo a Coalición Canaria y al Partido Popular para que pudieran conformar gobierno en Teguise. Después, la alcaldesa nacionalista Olivia Duque lo integró dentro de su propio equipo de gobierno, entregándole las áreas de la Policía Local, Protección Civil y Tráfico.

“La autonomía local es fundamental para poder responder a las demandas de nuestros vecinos. Vox no ha entendido la realidad que padecemos en Canarias”, ha aseverado.

Tras esta decisión de González, ya no queda en los ayuntamientos de las islas gobernando ningún edil del partido de la extrema derecha.