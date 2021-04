El Ayuntamiento de Los Llanos abre el plazo de subsanación de documentación a la convocatoria de ayudas a las empresas

A partir de este lunes, 12 de abril. y hasta el 23 inclusive, se encuentra abierto el plazo de subsanación de documentación presentada en la convocatoria de ayudas a la reactivación de la actividad económica en el municipio como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por Covid-19 y que asciende a 600.000 euros, se indica en una nota de prensa del Consistorio aridanense.

Un fallo informático en la sede electrónica, añade, impidió acceder al anuncio donde se publicó la documentación requerida el pasado fin de semana aunque el plazo se inicia este lunes y ya está a disposición de los interesados para que se pueda consultar en la sede electrónica de la web aridane.org, donde se encuentran la documentación requerida a las empresas.

En cuanto al punto 7 en el que hace referencia al certificado de discapacidad, señala, “es preciso aclarar que si bien se requiere por si algún interesado no lo hubiere aportado, en el caso de no tener discapacidad igual o superior al 33% no es preciso aportar documentación alguna”.

Respecto de las asesorías, se apunta en la nota, el Consistorio “es consciente del gran volumen de trabajo que han soportado desde el inicio de la pandemia en el que las obligaciones se han multiplicado por la cantidad de ayudas que se han puesto a disposición de los empresarios y autónomos por la diferentes administraciones, sin embargo, hay que agilizar la puesta a disposición de estas ayudas al sector empresarial que tanto necesita de estas actuaciones. El Ayuntamiento tiene comprometido el crédito en la cantidad de 600.000 euros y su único objetivo es dar todo el dinero a la mayor brevedad”.

Desde el Ayuntamiento se pide disculpas por “la confusión creada en el procedimiento y los plazos establecidos por la administración local. Además, y lejos de olvidar la situación que estamos viviendo el Consistorio sigue barajando distintas alternativas que dinamicen el comercio, para llegar a todos los sectores que desarrollan su actividad en nuestro municipio porque estamos viviendo una situación única debido a la pandemia por lo que son necesarias medidas excepcionales por ello el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para estar con las empresas locales que son el motor de nuestro municipio”, concluye.