‘Animetraje’ comienza en la capital con la proyección de ‘Ride your wave’

Cartel del ciclo de cine anime ‘Animetraje’.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, dirigida por Virginia Espinosa, anima a participar en la quinta edición de Animetraje, un ciclo de cine anime que se desarrolla en el Teatro Circo de Marte, “en el que se proyectarán las mejores películas del género”, indica la edil en una nota de prensa. “Una prueba es la excelente acogida que ha tenido la primera proyección, que además es un preestreno y tiene el premio a la mejor película de animación 2019, Ride your wave, que ha contado con la asistencia de 200 personas”.

Este viernes, se apunta en la nota, se proyecta “la película más esperada, Weathering with you, la última obra maestra del reconocido Makoto Shinkai, quien también dirigió la aclamada Your Name”. Por otro lado, añade, “también tendrá lugar un trivial de temática anime como se lleva celebrando ediciones atrás; y una conferencia de la mano de Javier Puertas, jefe del departamento de cine de Selecta Visión, que hablará sobre el impacto que ha tenido Your name en todo el mundo y explicará el desafío que supuso traer a España esta película, que ha conseguido coronarse como la más taquillera de la historia del cine de animación japonesa, desbancando así a El Viaje de Chihiro”.

El sábado se proyectará Human lost a las 20:00 horas y tendrán lugar otros actos como otra conferencia de Javier Puertas sobre Los estrenos de cine de animación japonesa de Selecta Visión a las 18:00 horas. Jotavamps ofrecerá una charla sobre la iniciación en concursos de Cosplay, que se complementará con una pasarela.

El domingo se entregarán los premios del concurso Essilor de dibujo a las 17:30 y se proyectará el film Children of the sea a las 18:00 horas.