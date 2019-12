El Cabildo exhibe las mejores obras del 47 ‘Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena’

La Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, acoge desde este domingo y hasta el próximo 7 de enero la exposición de las mejoras obras de a 47 edición del prestigioso Premio de Arte Gráfico Carmen Arozena que impulsa la institución insular a través de la Consejería de Cultura.

The End of the Line es la obra del artista brasileño-italiano Vinicius Libardoni (Brasil, 1987), que se ha alzado en esta edición con el primer premio, y que junto a la fotolitografía NGC 6744-, del artista madrileño Javier Abad Alonso (Madrid, 1977), que consiguió el segundo premio, son las protagonistas de esta muestra.

La consejera de Cultura del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, invita a todas las personas interesadas en la creatividad artística a “acudir a contemplar el altísimo nivel que cada año presentan las obras que concurren al Premio Carmen Arozena, y que dan cuenta de que la convocatoria del Cabildo de La Palma mantiene una muy gran y notoria aceptación a nivel nacional e internacional, a la vez que supone la reivindicación de una excelente e innovadora artista palmera que sorprendió por su creatividad en el ámbito del grabado desde mediados de los cincuenta del siglo pasado hasta su muerte en 1963”.

Monterrey recuerda que este año se presentaron al certamen un total de 213 estampas concursantes, de entre las cuales el jurado escogió The End of the Line, obra resuelta a través de aguafuerte y aguatinta, de la que destaca su resolución formal además de una excelente ejecución técnica.

La exposición de las obras ganadoras y seleccionadas del Premio de Arte Gráfico Carmen Arozena llega a La Palma después de haber sido exhibida en Madrid gracias a la colaboración del Museo Real de la Casa de la Moneda y la escuela de grabado de dicha institución.

El mayor aliciente para la continuidad del premio Carmen Arozena es la gran participación que cada año registra y la heterogeneidad de su procedencia. En esta edición se ha contado con la participación de 32 países, que engloban a España (71), Polonia (46), Argentina (13), Italia (10), México (8), Rumanía (6), India (6), Francia (6), Bosnia Herzegovina (6), Japón (4), Canadá (4), Reino Unido (3), Finlandia (3), Tailandia (2), Serbia (2), Eslovaquia (2), Croacia (2), Bulgaria (2), Austria (2), Ucrania (2), Taiwán (2), Suiza (1), Portugal (1), Israel (1), Estonia (1), Colombia (1), Chile (1), Brasil (1), Bielorrusia (1), Bélgica (1), Australia (1), Sudáfrica (1), y Alemania (1).

De entre todas las obras que habían concurrido, 30 fueron seleccionadas como finalistas, y entre ellas se escogieron las dos premiadas antes referidas, y cuatro menciones de honor que recayeron en Oksana Budna (Polonia), Lin Calle Corral (España-China), Wieslaw Haladaj (Polonia) e Izabela Stenka (Polonia).

Las 24 obras restantes que quedaron finalistas y que ahora se pueden ver en La Palma corresponden a: Isabel Alonso Martínez (España), Marcin Bialas (Polonia), Barbara Chmara (Polonia), Malwina Domaradzka (Polonia), Francisco Domínguez Penis (España), Alejandro González Osés y José Gracia Pastor - “Colectivo Turbina 5000” (España), Raquel Hernández Izquierdo (España), Carmen Isasi Martínez (España), Hyun – Jin Kim (Taiwán), Ewelina Kolakowska (Polonia), Charlotte Massip (Francia), Jesús Mateos Brea (España), Zoran Mise (Bulgaria), Borja Moreno Farinós y Esteban Ferrer Martínez- “Grupo BYE” (España), Thamrongsak Nimanussornkul (Tailandia), Julia R. Gallego (España), Eduardo Robledo Romero (Méjico), Wenceslao Robles Escudero (España), Saskia Rodríguez Araña (España), Ana Lucía Rojas Mancera (Méjico), Magdalena Stachowiak (Polonia), Magda Szplit-Krolikowska (Polonia), Harue Umino (Japón), y Paz Vicente de Benito (España).