Coalición Canaria en el Cabildo pide la habilitación de salas de estudio con horario de 24 horas

Coalición Canaria (CC) llevará al próximo pleno del Cabildo una moción para que la Corporación insular, en colaboración con los ayuntamientos de la Isla, habiliten locales ya existentes para convertirlos en salas de estudio comarcales que puedan funcionar 24 horas durante los periodos de exámenes y que puedan ofrecer un horario de tarde en el periodo en el que las bibliotecas municipales permanecen cerradas, es decir, de julio a septiembre, indica en una nota de prensa. Apunta que esta es una reivindicación de los estudiantes palmeros que, en los últimos días, han iniciado una recogida de firmas.

“Durante el confinamiento, los estudiantes palmeros han tenido que conciliar sus horas y espacios de estudio con el resto de los componentes de la familia, sorteando muchos problemas en la conexión a internet”, explica la consejera de CC Susa Armas. “Con la desescalada, coincidiendo, además, con el periodo de exámenes y entrega de trabajos, nuestros jóvenes se han encontrado con bibliotecas públicas que no han recuperado plenamente su actividad, que solo funcionan para los préstamos de libros o que han debido restringir notablemente su aforo por seguridad”.

La Palma, se añade en la nota, arrastra desde hace años una falta de lugares de estudio que afecta a estudiantes de todos los niveles y también a quienes se preparan una oposición, que se quejan de no poder disponer de instalaciones municipales o insulares en un horario más amplio.

En la Isla, apunta, hay más de 20 bibliotecas públicas, pero, a pesar de contar con estos espacios, no hay disponible ninguna sala de estudio o biblioteca que abra en un horario más acorde a la demanda real existente.

“Las bibliotecas no universitarias no pueden abrir las 24 horas y en la Isla no hay ninguna otra oferta alternativa. Las bibliotecas municipales se llenan y, de julio a septiembre, reducen su horario que, de por sí, ya no cubre la demanda en época de oposiciones, de exámenes de universitarios o de los alumnos que se presentan a la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad)”, detalla la consejera.

Por todo ello, se señala en la nota, el grupo de Coalición Canaria solicitará en el próximo pleno que se pongan a disposición de los usuarios espacios a nivel comarcal que puedan estar abiertos como salas de estudio 24 horas.

“Si el Cabildo no cuenta con un espacio adecuado para tal fin, podría llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para ofrecer este servicio en las distintas bibliotecas municipales, en las casas de la Cultura o en otros espacios infrautilizados, cubriendo las necesidades de personal y los costes que conlleven la habilitación de dichos espacios”, plantea Susa Armas.

Estas salas de estudio, indica, deberían contar, en todo caso, con conexión a internet abierta y gratuita para los usuarios.

“Un primer paso importante sería que el Cabildo ampliara ya el horario de la Biblioteca insular José Pérez Vidal como mínimo hasta las 20:00 horas”, concluye.