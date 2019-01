“Don Antonio Gutiérrez se ganó un lugar en Los Indianos y mi homenaje es merecido”

Don Antonio Gutiérrez no estará físicamente en la próxima edición de Los Indianos porque su vida se apagó en mayo de 2018 a los 92 años. El espíritu de este entrañable personaje del principal número del Carnaval palmero, sin embargo, sobrevolará Santa Cruz de La Palma y animará a “que siga la fiesta”. El autor del cartel de Los Indianos 2019, el ilustrador Carlos Manuel Rodríguez Carlines, reconoce en su obra la figura de este indiano, muy querido y respetado por la ciudadanía, que ponía un toque de humor al desfile blanco con ingeniosas frases que exhibía en carteles.

“Don Antonio Gutiérrez se ganó un lugar dentro de Los Indianos, pero no porque él quisiera ganarse ese lugar, sino porque logró el cariño de la gente, que lo acogió como personaje del propio Carnaval y mi homenaje es merecido”, ha asegurado Carlines a La Palma Ahora. “La figura de Don Antonio pasa a ser un elemento que se va a echar en falta en los próximos Indianos, y no dudé en ningún momento en incluirlo en el cartel, aunque tenía cierto reparo en cómo representarlo, quería que fuera un detalle entrañable pero que no causara ningún impacto negativo, sobre todo en su familia”, reconoce. “También me planteé qué frase poner en el cartel que lleva Don Antonio para no ofender, y pensé que lo mejor era El show debe continuar, que a lo palmero sería Que siga la fiesta”, explica. “Lo puse en un globo porque es un elemento que quería añadir para mostrar la llegada de los indianos no solo por barco sino por aire, y ese globo que está ahí no sabemos si viene o va, si el personaje va camino del cielo”.

Y Carlines acertó con el tratamiento que ha dado a Don Antonio. “Me han llegado reacciones de la familia y ha sido aceptado de una forma muy calurosa, me siento satisfecho porque al final conseguí el resultado que quería en sus familiares y en la gente”, dice.

Pilar Rey y Antonio Abdo, los protagonistas de La Espera, también tienen su espacio en el cartel. “Son pilares no solo de Los Indianos sino de la cultura en Canarias, tienen una trayectoria muy relevante y son personajes muy queridos”, asegura. “Los he llevado del atrio del Ayuntamiento al muelle para juntarlos en la misma escena, eran indispensables en la composición que yo me había hecho”, detalla.

Cartel de Los Indianos 2019 del ilustrador Carlos Manuel Rodríguez 'Carlines'.

La Negra Tomasa tampoco podía faltar. “Es también un elemento principal de Los Indianos, pero en el cartel está a la misma altura que el resto de los personajes, porque al fin y al cabo la Negra Tomasa, aunque sea un número importante, es un personaje más del Carnaval”, afirma.

Carlines, nacido en Santa Cruz de La Palma en 1969 y licenciado en Bellas Arte, asocia Los Indianos “a la niñez, a mis amigos, a las risas… esos son los recuerdos que tengo de la infancia, los polvos, la alegría… Y todo eso vinculado a los días previos, sobre todo al viernes, cuando ya la gente sale de trabajar y se tiraban los primeros polvos, ese es el día de Los Indianos que yo tengo en mente”.

Considera que Los Indianos es “una fiesta viva, de la gente, que se ha promocionado a nivel nacional e internacional y muchas personas quieren venir a conocerla, y quizás se está produciendo una saturación porque la Isla tiene un límite de alojamiento”. “No sé si está al límite de lo que puede resistir La Palma, cada uno tiene su percepción según sus propias vivencias, pero creo que sí se deben sentar todos actores que están implicados en Los Indianos para debatir sobre su futuro, hacia dónde quieren que vaya”, comenta el ilustrador palmero. “Se tiene que sentar el Ayuntamiento con el Cabildo, Gobierno de Canarias, líneas aéreas y marítimas, fuerzas de seguridad, responsables sanitarios, con todo el mundo, porque esto es ya una fiesta global que implica a toda la Isla”. “Si se quiere mantener una especie de purismo, o incluso unos niveles de seguridad, todo el mundo tiene que aportar ideas y plantear soluciones a problemas que ya existen en la actualidad y a otros que se pueden producir y que a lo mejor no contemplamos”, propone.

El cartel de Los Indianos de Carlines está concebido como una escena de cómic, con influencias de la Rue del Percebe 13, de Francisco Ibáñez, y refleja la llegada al Carnaval tanto por aire (globo, en este caso) como por mar (en una recreación libre del Correíllo La Palma). “Estoy muy sorprendido de la acogida que ha tenido, mucha gente me ha felicitado y quiero agradecer públicamente todo el cariño que he recibido, lo agradezco muchísimo porque nunca pensé que lograra un recibimiento tan cálido”, señala. En homenaje a Don Antonio Gutiérrez, “que siga la fiesta”.