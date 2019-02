Elsa López presenta ‘Últimos poemas de amor’ en La Cosmológica

La escritora Elsa López presenta este jueves, a las 18.00 horas, en la Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma, su último libro que lleva por título Últimos poemas de amor. El acto contará con la intervención del poeta Ricardo Hernández Bravo.

“Amada en el amado transformada. Esa es la clave. El motivo. La causa. He querido averiguar, saber qué sería yo si fuese él. Cómo me amaría si yo fuera su cuerpo. Cómo me desearía si el deseo fuera el suyo”, dice Elsa López, quien en su última obra da voz a Manolo, el hombre que la ama desde hace 45 años.

“Adentrarme en su cuerpo, en el recorrido de su sangre, en su pulso, en su piel. Ser sus ojos y mirarme intentando averiguar cómo me miraría si yo fuese él. Qué siente un hombre que ha amado a una mujer durante 45 años. Qué piensa, qué desea, de qué se alimenta. Cuáles son sus inquietudes, sus íntimos pensamientos, sus temblores”.

“Todo eso he querido averiguar al ponerme en su piel. En resumen, lo escribí desde mí misma pensando luego, por qué no, que él podría sentir lo mismo que yo sin poder expresarlo, sin saber expresarlo con palabras”.

“He puesto en él palabras mías, emociones mías. Le he dado voz a lo que él no sabe decir en alto, pero muestra con gestos, miradas y actitudes que comprendo son lo mismo que yo siento”.