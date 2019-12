Filmoteca Canaria proyecta en La Palma ‘Los tomates escuchan a Wagner’ que aborda la importancia de reinventarse en tiempos de crisis

Filmoteca Canaria proyecta en La Palma Los tomates escuchan a Wagner, “una entrañable película que retrata el poder de las relaciones humanas y la importancia de reinventarse en tiempos de crisis”, indica en una nota de prensa. Nominada a los Premios Óscar, se podrá ver este lunes, 16 de diciembre, en el Teatro Cine Chico de Santa Cruz de La Palma, y el martes, día 17, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, ambas sesiones a las 20.00 horas, dentro del Documental del Mes, programa que trae Filmoteca Canaria a las Islas en colaboración con DocsBarcelona. Se proyectará en versión original con subtítulos en español.

En la nota se apunta que “la historia se sitúa en un pueblo agrícola aislado del centro de Grecia que está muriendo debido a la crisis. Dos ingeniosos primos, Christos y Alecco, se unen a las abuelas del lugar para cultivar tomates, aportando sus conocimientos y un poco de ayuda de la música de Richard Wagner. Desafiando a la agricultura industrial quieren cumplir su sueño de exportar pequeños frascos con tomates orgánicos y conservas con un método poco ortodoxo pero que consigue levantar los ánimos y la economía del lugar. Esta situación los hará reconectar nuevamente con el medio rural en una época moderna y de ciudad”.

“El retorno de los dos primos y el éxito inesperado”, añade, han cogido por sorpresa a todo un pueblo, que gracias a los tomates, ha visto cómo se desvanecía la crisis que hace unos años golpeó Grecia y este lugar en particular. Una lección de cómo reinventarse en tiempos de crisis.

Dirigida por Marianna Economou, la cinta se estrenó este mismo año y está nominada a Mejor Película Extranjera para los Premios Óscar, además de haber ganado ya diversos galardones como el Premio Fripresci a Mejor Película Griega en el Thessaloniliki International Film Festival.

Marianna Economou estudió antropología, fotoperiodismo y producción cinematográfica. Desde el 2000 ha dirigido multitud de series documentales y películas independientes de producción griega y coproducciones con televisiones europeas como la BBC, YLE y ARTE. Asimismo, ha recibido diversos premios por películas como The School, My place in the dance, Please listen to me o The Longest, conluye.