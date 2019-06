Filmoteca Canaria trae a La Palma la singular historia de una pareja de perros

Cartel del documental 'Los Reyes. Una mirada canina', con sus progagonistas Fútbol y Chola.

Filmoteca Canaria, dentro del ciclo Documental del Mes, trae a La Palma una historia “muy singular” que tiene como protagonistas a Fútbol y Chola, una pareja de perros que vive en un skatepark (parque de patinaje)de Chile, donde pasa el día jugando al aire libre en un espacio lleno de patinetes y adolescentes rebeldes, indica en una nota de prensa. Los Reyes. Una mirada canina se podrá ver el lunes 24 de junio, a las 20.00 horas, en el Teatro Cine Chico de Santa Cruz de La Palma, y en la Casa de la Cultura de los Llanos de Aridane, el martes, día 25, también a las 20.00 horas

Los Reyes, se explica en la nota, es el skatepark más antiguo de Santiago de Chile. Pero los verdaderos reyes de esta historia son Fútbol y Chola, dos perros que se adoran. A ella le apasiona jugar con pelotas que encuentra por ahí. Las coloca en el borde de las piscinas donde los patinadores hacen sus trucos y las atrapa justo antes de que caigan. Fútbol, el perro más viejo, la mira con impaciencia y ladra sin parar para que Chola deje caer las pelotas. En el mismo momento, pero fuera de cuadro, escuchamos las voces de los adolescentes hablando de sus vidas y explicando sus historias, a veces cómicas y, otras, dramáticas.

El resultado final “es una película que retrata un microcosmos muy particular visto desde el prisma de una pareja de perros que se aman y viven rodeados de insectos, coches, motocicletas y adolescentes. Todas estas dimensiones se relacionan para crear una gran experiencia cinematográfica donde, igual que en una tarde patinando o tomando el sol en el parque, se respira libertad en medio de un mundo a menudo demasiado estresante”.

La película, firmada por el dúo Bettina Perut e Iván Osnovikoff, obtuvo el Premio Especial del Jurado al Mejor Largo Documental en IDFA (International Documentary Film Festival de Amsterdam) en 2018 y estuvo nominado a otros destacados festivales de Países Bajos y Estados Unidos.

Sus directores han destacado por el riesgo y la creatividad en sus temas, tratamientos y puntos de vista. Con ocho largometrajes en su haber, su recorrido poético está lleno de puntos de giro y mutaciones que han acompañado las transformaciones tecnológicas y culturales de su época, desafiando las premisas más estables y conservadoras de aquello que se entiende por cine documental. Destacan en su filmografía títulos como Chi-chichi Le-le-le Martín Vargas de Chile (2000), Un hombre aparte (2002), Welcome to New York (2006) o Surire (2015). Los Reyes (2018) es su último largometraje.