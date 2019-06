“Me parece increíble que en una semana se rueden cien cortos en La Palma”

La gran fiesta del cine canario en La Palma apagó las luces después de siete días de una frenética actividad creativa en la que ha estado muy presente el compromiso social. La decimocuarta edición de El Festivalito se ha clausurado este sábado en el Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma con un balance positivo. “El concurso de rodaje superó todas nuestras expectativas, ya el año pasado las había superado porque tomaron parte más de 250 participantes en ese reto de rodar, escribir y editar una película; hemos llegado al centenar de cortometrajes de La Palma Rueda, y a mí me sigue pareciendo increíble que en una semana se rueden cien cortometrajes en La Palma”, ha manifestado a este digital José Víctor Fuentes, director del evento, quien subraya que “el éxito ya no es el cartel de artistas que puedan venir sino la convivencia que se genera, siempre decimos que en El Festivalito lo más importante es la convivencia, convivir y rozarnos, porque vivimos a veces cada uno aislado en su universo y lo que proponemos es que todos estos artistas que vienen a La Palma se unan con los que viven en la Isla pero también con el público palmero, y cuando se hace eso se puede conseguir lo que queramos”.

Fuentes considera el cine un instrumento lúdico, pero también, y más importante aún, “un instrumento de acción social”. “El objetivo final no es rodar un corto, el objetivo final es convivir y, de paso, rodar un corto, si no hubiera convivencia no saldría todo lo demás”, asegura.

La semana de El Festivalito ha sido “trepidante”, dice. “Hemos podido disfrutar de actividades que nos han llenado a todos los participantes, y esperamos que también hayan llenado a los palmeros”. “Cada vez viene más gente de fuera a esta cita cinematográfica, y los que viven en La Palma se van acercando también a nuestros actos”, afirma. “Al principio pensaban que eran actividades para los más cinéfilos o para los que les gusta el cine, pero poco a poco se han ido dando cuenta de que hay actividades para los cinéfilos, por su puesto, pero también para los simples aficionados o para el que pasaba por allí, por eso hacemos nuestras proyecciones en la calle, organizamos conciertos con acceso libre… poco a poco vamos despertando simpatía en La Palma”, afirma.