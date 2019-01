Iruene publica un estudio de “la excepcional estación rupestre” de la Montaña del Lajío de Fuencaliente

Cartel de la presentación del número 10 de la Revista Iruene.

Este jueves, 10 de enero, a las 19:00 horas, en la Casa de Salazar de Santa Cruz de La Palma tendrá lugar el acto de presentación del número 10 (Asteheyta) de la Revista Iruene, publicada por Ediciones Alternativas, informan los responsables de la publicación en una nota de prensa.

En la nota se apunta que “la ciencia evoluciona de tal manera que, en palabras de Jean P. Sartre, ‘incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo’. Lo que antes no sabíamos o lo que antes no teníamos en cuenta, ahora se manifiestan en la realidad del ideario de aquellos primeros humanos que poblaron el Archipiélago canario”.

El proyecto Iruene-La Palma, explica, “nació con el compromiso de hacer Historia desde campos de la investigación nada o poco explorados, materializado en una publicación anual independiente, reflexiva y crítica, con un objetivo de trabajo muy claro: una nueva metodología para una nueva práctica que nos oriente hacia una actitud interpretativa”. La misión propuesta “es dar sentido a lo que vemos, conseguir interpretaciones coherentes a los nuevos y viejos hallazgos, vengan de donde vengan las ideas partiendo de tres premisas fundamentales: la ubicación, la disposición y la orientación de los espacios sagrados.

Añade que “pionera en su ámbito de investigación en el mundo de las creencias, la Revista Iruene nos llega con nuevos artículos de amplias miradas, novedosos enfoques que ayudan a reflexionar mediante un pensamiento crítico para construir un nuevo conocimiento. Los resultados son visibles”.

En esta edición, señala, “nos trasladamos a la costa de Fuencaliente (La Palma) donde encontraremos varios conjuntos de cazoletas posicionadas en lugares estratégicos cuyo nexo de unión lo establece el mar, la montaña y los astros para determinar, con absoluta precisión, la llegada de los solsticios y los equinoccios”. En ese mismo municipio “abordaremos el estudio de la excepcional estación rupestre de la Montaña del Lajío.

Un nuevo trabajo recorre un sendero sagrado y una pequeña cavidad bastante original, caracterizada por presentar un suelo de basalto tallado con canales y cazoletas, radicados en la Montaña Grande de San Bartolo (Puntallana, isla de La Palma)”.

La Isla de El Hierro “es la protagonista de una monografía sobre las principales estaciones rupestres basada en una somera descripción, un análisis sobre las similitudes encontradas y su interpretación. También es objeto de estudio un descubrimiento reciente de cazoletas en la playa del reducto en Lanzarote”.

Los responsables de Iruene agradecen “a todos aquellos que han contribuido a hacer mejor este proyecto, todo un privilegio para la isla de La Palma y Canarias en su conjunto”.