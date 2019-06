Decía Dick Clark que “la música es la banda sonora de la vida”. Hoy se sienta en este Chester imaginario de La Palma Ahora, Lorena Alonso, una autodidacta canaria con raíces de Salamanca, que desde los cinco años sintió la vocación de este sueño compartido que es la llamada de la música. Cayó embelesada, como rendida -cita textual- “ante las musas y las teclas blancas y negras”. Todo compositor o compositora, cantante, músico en general, tiene sus influencias, esas que, muchas veces, decoraron con posters de revistas junto a cinta adhesiva las habitaciones de la era no digital. Nuestra generación X y su legado de súper pop. “Una mañana fría llegó/ Carlos III con aire insigne/ se quitó el sombrero muy lentamente/ bajó de su caballo/ le dijo a su lacayo/ ahí está/ ahí está,/ahí está/ la Puerta de Alcalá…” Víctor Manuel y Ana Belén, el Rufino de Luz Casal que la iba a llevar al casino, Gracias a la vida de Mercedes Sosa, esas canciones con las que tanto me identifico a título personal, porque compartimos la misma generación, no somos millennials, aunque continuamos siendo jóvenes de corazón. Somos un Crash, boom, bang de Roxette, una generación, donde nos mirábamos más a la cara.

Lorena Alonso se formó en armonía moderna y jazz, toca el piano, el saxo, la guitarra, hace sus pinitos con el violín y con otros instrumentos. Para ella, la música es “una necesidad, una catarsis”. Las redes sociales son una ayuda, pero se necesita más para llegar a un público más amplio, los programas de formato OT, La Voz, al principio eran formatos vírgenes, pero, como todo, se adultera, opinión que comparto con ella. Conoce nuestra Isla Bonita y espera poder traer su música a La Palma (ahí queda eso) por si alguien está dispuesto a conocer su trabajo (contacto a través de las redes sociales). “Al fin y al cabo, la música es lo que nos salva de nuestras batallas internas”, asegura.

Lorena Alonso quiere contárselo al mundo a golpe de pentagrama, a una sociedad que ya no es a la que le cantaba Mecano, Loquillo o Alaska y Dinarama, es, sin lugar a duda, en estos tiempos del cólera, donde la música siempre es una necesidad imperiosa. Como cantaban los primeros cantantes de OT: “Mi música es tu voz”. Gracias Lorena Alonso.

-¿Quién es Lorena Alonso?

-Es una cantante y compositora canaria, musicalmente autodidacta, y con vocación por la música desde los cinco años.

-¿Dónde nace y pasa su niñez?

-Nace en Agaete, un pueblito pesquero del norte de la Isla de Gran Canaria y pasa su niñez entre la casa de su abuela materna en el mismo pueblo y la capital, Las Palmas de Gran Canaria.

-¿A qué edad decide que la música va a formar parte de su vida?

-Cuando contaba con cinco años comencé a tocar el piano de oído en casa de mi tía abuela, y desde entonces caí embelesada entre las musas y las teclas negras y blancas.

-¿Qué tipo de música, corriente musical, cantantes, bandas, grupos, son tus referentes?

-Mis influencias más tempranas fueron Ana Belén y Víctor Manuel, Cecilia, Luz Casal, Mercedes Sosa, pasando por cantantes internacionales como CC Catch. Bandas como Loquillo y Trogloditas y Alaska y Dinarama en el 87 marcaron un antes y un después en mi vida. Grupos como Mecano y Roxette me llevaron al pop rock de la época, y a descubrir influencias musicales totalmente innovadoras. El álbum Mi Tierra me llevó a interesarme por las influencias cubanas de Gloria Estefan y su trayectoria me marcó profundamente.

Lorena Alonso cree que la música es una catarsis. PILAR AFONSO

-¿Cuáles son tus conocimientos musicales y qué instrumentos tocas?

-Comencé a los cinco años a tocar el piano de oído. Y con 13 años aprendí a tocar la guitarra de forma autodidacta durante el verano. Este instrumento me cautivó, y todavía continúo aprendiendo y maravillándome con su compañía. También me formé en la Escuela de Música Municipal de Agaete en Armonía Moderna y Jazz.

-¿La Lorena vocalista y compositora interpreta su propia música?

-Para mí la música es una necesidad, una catarsis, con ella puedo expresarme y llegar al otro desde lo más profundo. Sacar esas cosas que escribirías en un diario, y que con la guitarra hacemos que las palabras se conviertan en gaviotas que vuelan destino a la orilla de las personas que me importan, despertando sensibilidades y emociones. Ese es mi propósito.

-¿Perteneces a algún grupo o vas en solitario?

-He participado en dúos pero ahora voy en solitario.

-¿Qué hándicap te encuentres en el mundo artístico?

-Hoy en día las redes sociales son muy positivas, pero los contactos todavía son necesarios para poder actuar en conciertos o eventos, si no tienes contactos, pues lo tienes mucho más difícil a la hora de llegar al público.

-¿Qué opinas de los concursos formato OT o La Voz?

-No voy a negar que la primera edición de OT me encantó, era algo novedoso y su formato era virgen aquí en España. Ver cómo los concursantes evolucionaban con los profesores de la Academia parecía a veces ser un logro personal de quienes les seguíamos tras la pantalla. En cambio, hoy en día están muy mediatizados e influenciados por circunstancias que no tienen nada que ver con su principal protagonista, la música y las musas.

-¿Conoces La Palma?

-Sí, la conozco, he podido disfrutar de la Isla en varias ocasiones. Me gusta su estilo colonial a nivel arquitectónico, y su gente. Su orografía y sus paisajes como el Roque de los Muchachos. Enamorada de la Calle Real, del norte, de la Caldera de Taburiente, de la playa de Nogales, de cada rincón de la Isla Bonita.

-Un mensaje para los que leen esta entrevista.

-La música es lo que nos salva de nuestras batallas internas, todos tenemos historias que contar, y qué mejor acompañamiento que unos acordes de guitarra. Gracias mil a La Palma Ahora, a Sandra Lorenzo, gran talento de la pluma y amiga, y a todos vosotros por leernos.