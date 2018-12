Miguel Ángel Brito: “La pintura me eligió a mí, no yo a la pintura”

Una relación muy personal con su obra

Miguel Ángel Brito mantiene una relación muy personal con su obra, no pretende dar mensajes, ni discursos estéticos, sus códigos son secretos, sólo los conoce él mismo, no tiene la necesidad de explicar su trabajo. Tal como decía Henri Matisse (“pinto por el placer de pintar”), esta frase creo que define perfectamente a este artista palmero y su obra. Cuando termina un cuadro siente que ha crecido personalmente, se siente seguro, sereno en sus inquietudes y piensa que no podría hacer otra cosa.

Casi al final de la entrevista-charla, surgió una frase que resume un poco todo, (“la pintura me eligió a mí, no yo a la pintura), sorprendido me percato de que este comentario dibuja el pasado, presente y futuro de Miguel Ángel Brito; es un camino de crecimiento personal, de búsqueda, de interpretación de las propias emociones desde la pintura como fiel aliada. El idilio emocional que está viviendo este artista con su obra, es sagrado, no se puede entrar y sobre todo hay que respetarlo. Solo nos queda el privilegio de disfrutar de los resultados.

Santiago Jorge (pintor y coach artístico)

Gmail: santiago62jorge@gmail.com

Teléfono: 674 94 98 53