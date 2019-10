La Casa de la Moneda de Madrid acoge la entrega del 47º Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena del Cabildo

El vicepresidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, asistió este miércoles a la ceremonia de entrega del 47º Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena 2019 que organiza la institución insular y fue constituido en 1973 por la familia y amigos de la artista palmera, se informa en una nota de prensan la primera Corporación.

El acto tuvo lugar en el Museo Real Casa de la Moneda de Madrid, donde también se inauguró la exposición con las obras galardonadas y finalistas, que permanecerá abierta en la capital de España hasta el 3 de noviembre, para ser trasladada posteriormente a Santa Cruz de la Palma, donde se inaugurará a comienzos de diciembre en la Casa Principal de Salazar.

El primer premio de esta edición del Premio Carmen Arozena recayó en la obra The end of the line, del artista brasileño-italiano Vinicius Libardoni (Brasil, 1987), obra resuelta a través de aguafuerte y aguatinta que cuenta con una excelente ejecución técnica.

NGC 6744- del artista madrileño Javier Abad (Madrid, 1977), fue galardonada con el segundo premio del certamen, “gracias a su magnífica fotolitografía”.

De entre todas las estampas concursantes, aparte de las dos premiadas, fueron concedidas cuatro menciones de honor a las obras correspondientes a Oksana Budha (Polonia), Lin Calle Corral (España-China), Wieslaw Haladaj (Polonia) e Izabela Stenka (Polonia).

El jurado de la presente edición estuvo compuesto por un representante de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de la Palma, que actuó como presidente, acompañado de Miguel Redondo, profesor de la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Miriam Arozena, en representación de la familia Arozena; Ana Trojanowska, artista y ganadora del primer premio en la 46º edición del premio Carmen Arozena; Mónica Gener, artista y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid; Pedro Galilea, director de la Fundación CIEC en Betanzos; y Brita Prinz, directora de Brita Prinz Arte que actuó como secretaria.