“El libro sobre Mr Sabas es realmente un proceso de búsqueda de la verdad”

“He llegado a la conclusión de que este libro no es la historia de Mr Sabas, del león ni del circo, por encima de eso, es la historia de una investigación, de un proceso de búsqueda de la verdad”. El escritor Anelio Rodríguez Concepción presentó este viernes en el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma su último libro que lleva por título Historia de Mr Sabas, domador de leones, y su admirable familia del Circo Toti, editado por Pre-Textos.

Anelio estuvo arropado en el acto, que congregó a numeroso público, por Jerónimo Saavedra y Juan Capote, quien aclaró que su participación en la obra consistió, además de acompañar al autor a Galicia para encontrarse con los descendientes de Mr Sabas, en “estudiar algunos aspectos como las armas de la época o cómo atacaba un león a un domador”.

En Historia de Mr Sabas, domador de leones, y su admirable familia del Circo Toti, Anelio indaga en lo sucedido el 21 de enero de 1935 cuando el Circo Yugoslavo se encontraba en la Plaza de San Fernando de Santa Cruz de La Palma y un león se escapó de su jaula y formó un gran revuelo en la ciudad. Una rocambolesca historia que ha permanecido en la memoria de varias generaciones.

Firma de ejemplares. JOSÉ AYUT

“La grandeza de este relato creo que está en el modo en el que se va contando todo, porque es una obra metaliteraria, es un juguete literario, pero yo estimo mucho los juguetes literarios y no quiero rebajarle la categoría al libro”, dijo Anelio en respuesta a Jerónimo Saavedra, quien comentó que el autor calificaba su obra de “extravagancia poética, creo que rebaja la calidad de este texto porque en absoluto se trata de una extravagancia; es una obra admirable y con una gran calidad literaria, pero yo no me creo el final”.

Para Anelio “todo buen relato debe tener al final una revelación, y este relato la tiene”, aseguró, e invitó a su lectura para desvelarla. “No deja de ser un juego muy palmero lleno de ironía en la búsqueda de una verdad maravillosa que solo puede estar detrás de un relato, vivimos desde el relato y para el relato, no solo los palmeros, todos los seres humanos, pero los palmeros todavía más”, afirmó el autor, quien confesó que “la intención del epílogo era mosquear un poco al personal y había algo de ironía detrás, una ironía muy palmera, porque el palmero es una persona reacia a afirmar con contundencia las cosas, siempre hay un punto entre irónico, relativista y surrealista”. “La verdad se convierte en una obsesión, voy tirando del hilo con ayuda de amigos, y el libro es realmente la historia de una búsqueda”, insistió.

Jerónimo Saavedra apuntó que “el circo forma parte del mundo cultural y en la obra Anelio hace una oda al circo”. “Desde el punto de vista formal, es un libro muy bello, es una crónica que no se limita a la historia concreta de la muerte del león y su domador, sino que también se transparenta la vida social que a lo largo de esa evolución del circo hemos vivido en nuestro país”, añadió.

El libro, comentó Saavedra, “está adobado con citas del humanismo clásico excelentes, citas clásicas que son claves”.