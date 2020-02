Oliver Yanes: “No se puede ser fotógrafo de naturaleza si no amas la naturaleza”

El Centro Social de la Mujer Efigenia Pérez Concepción de San Antonio de Breña Baja ha acogido este sábado a las aves y grandes mamíferos del continente africano. Lo ha hecho a través de las fotografías de Oliver Yanes, quien con su charla Naturaleza en África ha mostrado a los allí presentes la fauna que habita en las reservas de este continente.

El primer premio en la categoría de Naturaleza en Montphoto 2010 (uno de los concursos de fotografía de naturaleza más importantes de Europa), compartió con la audiencia la importancia de la planificación para obtener este tipo de instantáneas, desde la mínima particularidad que tenga que ver con el viaje, la luz que habrá en cada momento del día en los escenarios elegidos, hasta conocer al detalle la ecología de los animales para poder obtener los resultados deseados.

Resaltó la importancia de “tratar con respeto a los animales”, no tanto por el posible riesgo físico que suponen, sino porque “una foto no merece alterar sus modos de vida”, porque en su opinión, “no se puede ser fotógrafo de naturaleza si no amas la naturaleza”.

El fotógrafo también invitó a los presentes, y en particular a los alumnos de las Escuelas de Fotografía de Breña Baja y de Los Llanos de Aridane, a participar en la edición 2020 del NaturaJazz, un festival en el que, cada jueves de abril y mayo, este tipo de música se verá acompañada de proyecciones de los fotógrafos seleccionados en el patio interior del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife.

Esta charla forma parte del programa que la Concejalía de Cultura, Educación, Artesanía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Breña Baja y el Centro de Fotografía Isla Bonita están llevando a cabo para la divulgación de la fotografía en la isla, que tiene continuidad cada sábado con la Escuela de Fotografía de Breña Baja.