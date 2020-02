La Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo trae a La Palma ‘Invocaciones’ del canario Manuel Bonino

La Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo, la penúltima formación que se incorpora a la programación del 36º Festival Internacional de Música de Canarias, llevará su célebre virtuosismo a escenarios de seis islas del Archipiélago. Serán sus músicos los encargados de estrenar este año la obra encomendada a un compositor canario, en esa ocasión a Manuel Bonino, que se presenta con el título de ‘Invocaciones’. Bajo la dirección del maestro Juri Gilbo, interpretarán también ‘Apolo Musageta’ (ballet), de Stravinsky, y ‘La muerte y la doncella’, de Schubert, en la adaptación de Mahler para orquesta de cámara y cuerda.

Su recorrido comienza el lunes 3 en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, continuará el martes 4 en el Teatro Leal de La Laguna; y el miércoles 5 en la Casa de la Cultura de Valle Gran Rey, en La Gomera, los tres a las 20.00 horas. La gira continuará el jueves 6 en el Teatro Circo de Marte, en La Palma, el viernes 7 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura; y el sábado 8 en el Teatro El Salinero de Lanzarote, donde será la clausura de su paso por el 36º FIMC. Estos tres últimos conciertos comienzan a las 20.30 horas.

Una gira que cuenta con la colaboración de Binter, empresa que se ha volcado un año más con su apoyo a este festival. Las personas interesadas en asistir pueden adquirir las entradas en www.entrees.es, así como en las taquillas de los recintos. En los conciertos de La Palma y Fuerteventura habrá además sendas charlas introductorias, a las 19.30 horas, a cargo del divulgador musical Ricardo Ducatenzeiler, en las que el festival cuenta con la colaboración de Fundación Cepsa. En la programación de La Gomera se añade además la colaboración de Fred Olsen Express.

El autor y compositor de ‘Invocaciones’, Manuel Bonino, señala que es una pieza relativamente breve, de unos 7 minutos, “que he querido fraccionar en tres partes. Una se llama ‘Adoración’, otra ‘Letanía’ y la tercera ‘Plegaria’, cuyos títulos son una sugerencia para situar al oyente en el tipo de atmósfera que he dibujado para esta formación. Creo que una de las cosas bonitas de este encargo es la posibilidad de que se pueda escuchar en todo el Archipiélago lo que hacemos los compositores canarios a día de hoy. Espero que el público lo disfrute tanto como he disfrutado yo haciendo la obra”.

Una pieza que estrenará esta destacada formación que, con treinta años de trayectoria, fue fundada por músicos del prestigioso Conservatorio Rimsky-Korsakov de la antigua ciudad imperial, por lo que se convierten en embajadores del gran talento y el alto nivel musical de este país.

Un extraordinario y amplio repertorio, que abarca del Barroco a la música contemporánea, la ha convertido en una de las formaciones de cámara más solicitadas de Europa. Gracias a su virtuosismo y extraordinario sonido la orquesta colabora habitualmente con solistas de prestigio mundial en las salas de concierto y festivales internacionales más importantes. Sus numerosos conciertos en Europa, que les han valido el elogio de la crítica y el público, se complementan con producciones discográficas. El CD de la orquesta con obras de Weber, publicado por Sony Music, recibió el codiciado ‘Editor’s Choice’ de la revista Gramophone.

Juri Gilbo, el director

El carismático director, compositor y violista Juri Gilbo es el director artístico de la Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo desde el año 1998, convirtiéndola en una formación puntera a nivel internacional, moldeando un sonido inconfundible, combinando la legendaria escuela de cuerdas rusa con la de vientos de Europa Occidental.

Nacido en 1968 en San Petersburgo, Gilbo es un director de gran talento que inició su aprendizaje musical con lecciones de violín a la temprana edad de 4 años. Sus estudios musicales le llevaron del Conservatorio Rimsky-Korsakov a la Universidad de Música y Artes Escénicas (HfMDK) en Frankfurt am Main con la violinista alemana Tabea Zimmermann. Realizó sus estudios de dirección con Luigi Sagrestano, debutando en el podio en el año 1997.

Desde entonces ha actuado con gran éxito en las salas de concierto más renombradas y como director invitado ha colaborado con orquestas en Europa, Rusia, EEUU, Brasil, Costa Rica, Israel, Líbano, Turquía, Corea, China, Japón e Israel.

El compositor: Manuel Bonino

Manuel Bonino, doctor cum laude por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es oriundo de esta ciudad, donde obtuvo el Título Superior de piano con Matrícula de Honor. Su catálogo abarca desde música de cámara hasta orquestal, incluyendo electroacústica, coral y arreglos de música popular, premiada en diferentes concursos. Sus arreglos sobre música popular han formado parte de musicales como el de ‘Querido Néstor II’ y encargados para actos institucionales como el Día de Canarias. Sus adaptaciones para orquesta de temas internacionales, nacionales y locales han sido interpretados por diferentes orquestas.

Como intérprete ha realizado estrenos de compositores como Christina Athinodorou, Laura Vega o Alberto Martínez, así como obras propias. En su faceta de improvisador ha realizado conciertos al piano y con medios electroacústicos, como solista o en grupo.

Su producción ha sido incluida en 14 CDs, interpretada en Berlín, París, Praga, Budapest, Viena, La Habana, Seúl, Shanghai, Barcelona o Madrid por orquestas como la OFGC, la Sinfonietta de París o la Hungarian Chamber Symphony Orchestra; por bandas sinfónicas como la Banda Sinfónica Portuguesa e intérpretes como Radovan Cavallin, Raquel Lojendio, Joseph van der Linden o Julián Elvira.

En la actualidad imparte Composición, Instrumentación y Orquestación, Composición con Medios Electroacústicos en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Es miembro fundador del grupo #(928), dedicado a la improvisación electroacústica y multidisciplinar, y del Ensemble Salvaje, dedicado a estrenos y conciertos de improvisación. Como docente es Premio a las Buenas Prácticas Docentes 2019 otorgado por el Gobierno de Canarias.

Cabe señalar que comenzó sus estudios de composición con Daniel Roca en el Conservatorio de la misma ciudad y paralelamente asistió a clases particulares con Luis Vecchio y Mingo Roque de improvisación jazzística, y Francisco Martínez de piano. Posteriormente lograba en Madrid los títulos superiores de Música de Cámara, Lenguaje Musical y Composición, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera, y finalizaba sus estudios de postgrado en Alemania con Wolfgang Rihm.