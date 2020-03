Paco Guimerá: "El arte es buscarse a uno mismo"

Me dispongo a realizar la entrevista a Paco Guimerá en el Salón Noble de La Cosmológica en Santa Cruz de La Palma, rodeados de libros y objetos que huelen a cultura e historia, en un ambiente sereno y distendido. Lanzo la primera pregunta sobre su infancia y en menos de un segundo me traslada al Sahara en su tierna infancia, relatándome sus experiencias y juegos con los niños/as saharauis rodando por las dunas e impactándole poderosamente -según me comenta- el azul del mar y el amarillo de la arena, colores que más tarde aparecerían en sus obras de una forma evidente. No puedo evitar el visualizar esa escena en mi cabeza, más propia de un cuento que de la realidad. A continuación damos un salto de varios miles de kilómetros y tengo que ubicar mis pobres neuronas en la selva exuberante de Venezuela, una vez más me relata sus vivencias infantiles, en este caso sus juegos en el río con los ruidos de la naturaleza salvaje como fondo musical, experiencia que aún recuerda con entusiasmo; sin duda es una imagen casi cinematográfica ver a ese niño de 8 años jugando en este paraíso como si fuera un parque temático. Todas estas vivencias tan especiales las lleva tatuadas en su más profunda personalidad formando parte de su historia particular y que no duda en compartir.

Paco Guimerá se define a sí mismo como “creativo" y “artista multidisciplinar”, su trayectoria en el complejo mundo del arte está llena de múltiples y variados momentos de inquietudes y batallas estéticas. Desde mi punto de vista y lo digo como amigo, la mejor obra creativa de Paco Guimerá es él mismo y su vida. La pintura, el cómic, la música, los collages, todo esto son herramientas de trabajo que le han servido para proyectar sus vivencias, sus reflexiones, su forma de saborear la vida; no da explicaciones ni comulga con nada ni con nadie, sigue su sendero disfrutando cada metro cuadrado con pie firme.

Su formación publicitaria, los viajes ( Ámsterdam, India, Turquía, Marruecos, Egipto, Nepal, Londres, Estocolmo…. ) pateando en solitario con la mochila cargada de curiosidad y con la mirada expectante del niño que juega en la selva venezolana. Seguramente todo esto y mucho más está plasmado en su obra (Serie blanca, Meditaciones sobre negro, Aerografías, Collages de crítica social, Esculturas en metal, Serie Una gota de paz....), no podemos olvidarnos del contacto con la Generación de los 70 y sus proyectos vanguardistas, las exposiciones en Lanzarote, Las Palmas, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, La Graciosa, Madrid, etc.; los retornos a su isla natal para buscar un poco de sosiego, todo esto mezclado con unas gotas de limón nos da un cóctel que se llama Paco Guimerá.

Actualmente por motivos personales está en dique seco productivo - según me comenta-, yo apostaría que después de un viaje para cargar baterías y en poco tiempo veremos a Paco en estado puro. Seguramente nos sorprenderá con algo que seguirá siendo la proyección de su vida, y sumergirnos en el "vacío" para buscarnos y con un poco de suerte, encontrarnos a nosotros mismos.