El diseñador palmero Pedro Juan Glez presentará su nueva colección en la Serbia Fashion Week. Tras presentar su anterior trabajo durante la Feeric Fashion Week 2018 en Transilvania y recorrer publicaciones internacionales como L’Officiel Marruecos, Marie-Claire Brasil, Elle Rumanía o los street styles y desfiles de la Paris Fashion Week de mano de la influencer Landiana Yolo, vuelve a presentar su nueva colección en una pasarela europea, consolidando su imagen internacional, se informa en nota de prensa.

Invitado por La Embajada Española en Serbia y compartiendo experiencia con firmas nacionales como Ágatha Ruiz de la Prada, el diseñador llanense presentará su nueva colección titulada Relicario una oda al arte colonial del imperio español, la afluencia cultural entre los territorios que lo componían, el legado del arte religioso del barroco colonial y la influencia de feministas como Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poeta, religiosa y homosexual que se atrevió a mostrar sus pensamientos progresistas o su amor sin tapujos por la Virreina de Nueva España, al igual que su amor por Dios.

La cita tendrá lugar dentro del calendario oficial de la Serbia Fashion Week, el próximo octubre entre los días 9 y 13, el evento atrae a diseñadores de moda internacionales, como Thierry Mugler y Anna Fendi.

“Esta colección es personal, la influencia que tenemos en nuestra isla del periodo colonial con los vaivenes de barcos desde las Indias o Cádiz, llevando y trayendo arte, cultura y gentes desde todos los rincones del imperio español durante su mayor extensión en el periodo barroco, forjaron en nosotros un carácter único.

He tenido la fortuna de visitar lugares como Sicilia, Venezuela, Bruselas, donde no puedes negar la influencia de España durante su dominio así como tampoco dejas de ver la influencia de estos lugares sobre los territorios importantes de paso para los barcos esos barcos como mi querida Isla de La Palma, esa influencia es la que he querido reflejar en mi nuevo trabajo”, afirma el diseñador.