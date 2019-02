Proyectan en La Palma un documental sobre lo que significa ser una mujer joven en Burkina Faso

Filmoteca Canaria ofrece estos días una nueva sesión del Documental del Mes en las islas. En esta ocasión mostrará una poética descripción de lo que significa ser una mujer joven en un país como Burkina Faso. Ouaga Girl es una inspiradora historia sobre las elecciones que se toman en la vida y el esfuerzo que supone encontrar un camino propio entre las opiniones, miedos y expectativas de los demás.

El documental se proyecta el próximo lunes, 25 de febrero, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, y martes 26, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, ambos a las 20.00 horas.

Ouaga girls cuenta la historia de un grupo de chicas jóvenes que estudian en una escuela para convertirse en mecánicas de coches en Uagadugú, la capital de Burkina Faso. Entre martillos y llaves inglesas comparten risas, hermandad y amistad. Sus sueños y deseos se mezclan con los valores de un país y con las expectativas de la sociedad que las rodea sobre cómo debe ser supuestamente una mujer.

En un país con un paro juvenil del 52% y con un triste pasado, encontrar trabajo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los adolescentes y jóvenes de este país africano. Las vidas de estas chicas en el momento crucial en que terminan los estudios nos acercan a la inevitable y difícil transición universal de la adolescencia a la vida adulta. Una poética descripción de lo que significa ser una mujer joven hoy en Burkina Faso.

Premios recibidos

Este trabajo de Theresa Traoré ha sido premiado en diversos festivales de Serbia, Canadá, Túnez y Suecia, y nominado en otros de este último país y de Burkika Faso y Marruecos en 2017.

Theresa Traoré Dahlberg, nacida en 1983, criada entre la isla sueca de Öland y en Burkina Faso, vive actualmente en Estocolmo. Después de unos años en Nueva York trabajando como asistente de directores, fotógrafos y directores de producción, estudió producción cinematográfica en la New School de Nueva York y después en la Academia de Artes Dramáticas de Estocolmo. Su cortometraje de graduación, Taxi Sister, que sigue a la taxista Boury en Dakar, recibió elogios internacionales y ha sido proyectada en festivales de todo el mundo.

Durante los últimos años, Theresa ha dirigido y producido diversos proyectos de ficción y no-ficción, entre los cuales destaca una serie para la televisión pública de Suecia, titulada Two Travelling. Además, ha participado en diferentes proyectos a medio camino entre el cine, el arte y el documental a nivel internacional (Nueva York, Haití y Burkina Faso). Actualmente está cursando el Máster de Bellas Artes en The Royal Institute of Art de Suecia. Ouaga Girls es su primer largometraje.