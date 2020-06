Ramón Araújo publica el libro ‘Cuarentanguerías y otras sátiras antivirólicas’

Portada del libro.

“De un drama espantoso a una espantosa tragicomedia, eso ha sido y está siendo la pandemia, no cabe duda, y es lícito defendernos con todos los recursos a nuestro alcance. El humor es un recurso poderoso, una vanguardia del alma que se asoma ahí afuera a ver qué es lo que en realidad está sucediendo, recorriendo la distancia que va de la ironía al sarcasmo, disparando en 360 grados, requisito necesario para que el humor tenga un claro contenido ético. Y en esa línea van los comentarios jocosos, microdiálogos, desaforismos y antipoemas incluidos en Cuarentanguerías y otras sátiras antivirólicas (Ediciones Alternativas, 2020) del escritor Ramón Araújo”, se informa en nota de prensa.

“La pandemia está revelando de qué pata cojeamos, quienes somos en realidad cada uno de nosotros, y si este potaje puede ser servido con verduras del tiempo y de la tierra y sazonado con humor, mejor que mejor”, asegura el autor. Diversión garantizada, con perdón, que sabemos que la cosa no está para bromas en este nuevo libro de Ramón Araújo en el que la susodicha pandemia es un pretexto para revelar e incidir en cuestiones que humoristas y filósofos vienen planteando desde hace tiempo como crítica inevitable al mundo que nos tocó vivir en estos comienzos de siglo.

La brevedad de los textos responde a la vocación minimalista de Araújo, reflejada ya en sus siete libros publicados anteriormente. Cuarentanguerías y otras sátiras antivirólicas está formado por dos partes de frases cortas, desaforismos y sentencias nada sentenciosas y otras dos de antipoemas en el sentido que el gran Nicanor Parra daba a la palabra, nada de retórica y una sátira generalizada o de amplio espectro.

“Ya el catálogo de frases bonitas y buenas intenciones verbales está agotado. Así es el mundo, así lo describo, complejo y poliédrico, un mundo de múltiples matices, y no hay ética que valga si no sé basa en la acción, en la praxis. Dime lo que haces, no lo que piensas. Todo lo que es ideología o creencia puede y deber ser sometido a crítica y si es con humor, mucho mejor”, expresa el autor.

Cuarentanguerías y otras sátiras antivirólicas está ya disponible para su descarga digital gratuita en www.edicionesalternativas.es y también se puede adquirir en formato físico a través de la misma editorial