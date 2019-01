Caco Senante y Vicente Borland inauguran en La Palma la programación de ‘Pasionari@s CajaCanarias 2019’

El ciclo Pasionari@s CajaCanarias 2019 inaugura su calendario de actuaciones con el espectáculo musical titulado El bolero siempre llama dos veces, protagonizado por Caco Senante y el pianista panameño Vicente Borland, se indica en una nota de prensade la citada entidad. El recital tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma este viernes, 25 de enero, a las 20.00 horas. Las localidades disponibles, a un precio único de 6 euros, están a la venta a través de www.cajacanarias.com. Asimismo, la taquilla estará abierta, en el propio Espacio Cultural de la capital palmera, a partir de las 18:00 horas.

En la nota se apunta que “con la característica narrativa que ya ha empleado Senante en otros espectáculos, el cantante tinerfeño hace, junto a Borland, un paseo por la historia del bolero, recreando momentos y singularidades que existen alrededor de este género musical”. También se mostrarán canciones que “nacieron perteneciendo a otras ramas sonoras y terminaron siendo boleros, llegando a ser imprescindibles en el repertorio de los grandes maestros de este estilo. De este modo, ambos artistas afrontarán en Pasionari@s CajaCanarias un repertorio de boleros clásicos que va desde La Paloma o Quiéreme Mucho, hasta canciones que terminaron siendo boleros, como Strangers in the night, My way o el tango El día que me quieras. En todo caso, las versiones inglesas también serán representadas en castellano”.

El bolero siempre llama dos veces, añade, “no es, ni mucho menos, la primera incursión de Caso Senante y Vicente Borland en la interpretación del género: El solista canario ha compuesto y grabado varios boleros, algunos de los cuales forman parte del repertorio habitual de sus directos”. Asimismo fue invitado, en 1994, a participar en el Festival Boleros de Oro, celebrado en Cuba, representando al bolero español. En 2011, a su vez, dirigió e impartió un curso sobre esta materia musical, en la Universidad de Verano de El Escorial.

Borland, por su parte, ha trabajado y acompañado al piano la interpretación de piezas bolerísticas a Celia Cruz, Moncho, Elsa Baeza, Sole Giménez o Angela Molina, entre otras muchas grandes artistas. Asimismo, juntos han tomado parte en diferentes ediciones de Festival de Boleros que, con carácter anual, se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.