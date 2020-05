Seroja Cultura celebra su segundo aniversario con una fiesta cultural “desde casa”

La organización Seroja Cultura celebra su segundo aniversario con todas las personas que residen en la Isla de La Palma. En estos dos años de andadura, como si de una carrera de montaña se tratase, su pasión por los libros, la dinamización de los espacios bibliotecarios y otros escenarios culturales ha coronado diferentes cimas no de victorias, si no de encuentros con todos los palmeros y palmeras acercando la lectura, la escritura y otras posibilidades culturales. Su director, Pablo Díaz Cobiella, hace referencia a este aspecto, “la cultura que producimos desde Seroja no es una competición para conseguir victorias, es una carrera de alta montaña donde en la cima espera la gente para después continuar todos juntos hacia un horizonte de sucesos. Sucesos culturales que son imprescindibles para cualquier sociedad, y de donde emanan otras ramas esenciales de un gran árbol lleno de vitalidad, como la educación, la estrategia social y la innovación”. En este brindis por la cultura, Seroja quiere celebrar dos años de vida en un equilibrio perfecto entre el dolor y la felicidad que produce la creación cultural. “Son necesarias las emociones de amplio espectro entre la dificultad y la alegría. En ambas se produce un proceso extraordinario de aprendizaje”.

Por todo ello, han creado una actividad abierta a todas las personas residentes en la isla de La Palma, que consiste en darle la vuelta a Seroja. Por un tiempo, los creadores de esa ya famosa ‘Fábrica Serojiana’ serán los que habitualmente disfrutan de sus talleres. Tendrán que crear una o varias ideas, o incluso un proyecto largo, que incluya valores emocionales, lectores o de escritura creativa, o también, otras artes relacionadas con la literatura, las bibliotecas o espacios culturales diversos, así como razones sociales, de inclusión o igualdad. Libertad absoluta de creación y dirigido a todas las edades. Podrán participar individualmente, en familia, en pareja. Hasta el 15 de mayo, fecha límite para entregar, en formato pdf, los diferentes inventos y creaciones que alguna vez hayan imaginado o soñado. Solo tienen que enviar un documento con el proyecto y vuestros datos personales al correo serojacultura@gmail.com.

Seroja Cultura se compromete a producir las tres mejores creaciones e ideas cuando la pandemia pase o se permita la reapertura de los espacios culturales, o si los proyectos elegidos se pueden celebrar de manera online, así se hará. Pero no solo se queda ahí el capítulo de premios. “Hemos querido tirar los libros por la ventana, todos ellos sin estrenar. Más de una veintena de libros se entregarán a los proyectos ganadores. Libros ilustrados, novelas maravillosas, editoriales de calidad, así como libros que habitualmente nos inspiran en La Fábrica Serojiana”.

“Invitamos a todos los palmeros y palmeras a nuestra fiesta cultural, desde casa, pero con la intención, diría un buen y sabio amigo, de sembrar, de sembrar para poder tirar de un hilo que construya un nuevo paradigma cultural, más justo, más real, más lleno de verdad”.