Siro Manuel: un enamorado de los paisajes de su tierra

Siro Manuel Lorenzo Salazar.

Hace ya unos cuantos años, en plena Bajada de la Virgen de las Nieves (Fiestas Lustrales de la isla de La Palma), me encontraba paseando algo inquieto por la sala de exposiciones de la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma, espacio en el que colgaba mis cuadros, de esta manera participando de dicha fiesta. En un momento inesperado entra un señor con semblante sereno y con mirada de curiosidad, camina por la sala deteniéndose un buen rato en cada una de mis obras, sin prisas, como debe ser; mira con la actitud de alguien que entiende mucho de arte. Se acerca hacia mí con paso lento y media sonrisa en la cara, me ofrece su saludo y me comenta que le ha parecido muy interesante mi exposición y especialmente mis acuarelas. Yo, lógicamente me siento halagado y al instante comenzamos una conversación muy amena sobre las maravillas y dificultades técnicas de la acuarela.

En ese instante se presenta – Soy Siro Manuel – con un tono de humildad, típico de las personas grandes, seguidamente y con entusiasmo, se ofrece para apadrinarme y tener la opción a entrar en la histórica Agrupación de Acuarelistas Canarios; yo no salía de mi asombro y lógicamente asentí con la cabeza.

Acuarela de Siro Manuel.

En un espacio de tiempo tan corto, apenas cuarenta y cinco minutos conozco a un acuarelista palmero reconocido y además se me abre la posibilidad de entrar en tan honorable colectivo de acuarelistas, maravillas del azar.

Sin ninguna duda fue uno de esos momentos mágicos que no olvidaré jamás. Todo mi agradecimiento y recuerdo a uno de los mejores artistas y gran persona que ha dado nuestra tierra. Este artículo está escrito desde el agradecimiento, el respeto y la admiración.