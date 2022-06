Abierta la inscripción para 'La Palma Rueda 2022' del Festivalito

El Festivalito La Palma abre desde este viernes, 10 de junio, el plazo de inscripción para participar en la XVII edición de La Palma Rueda, el certamen de cortometrajes que tendrá lugar del 8 al 16 de julio y que volverá a convertir a la Isla bonita en el plató de cine más grande del mundo, informa la organización del evento en una nota de prensa.

La Palma Rueda es un concurso de rodajes abierto a cineastas, actrices, actores y técnicos de cualquier nacionalidad. Los participantes son retados a idear, rodar y editar un cortometraje durante la semana del Festival, basándose en un lema que será revelado en la ceremonia de inauguración, que tendrá lugar en la Plaza Francisca Gazmira, en el municipio El Paso. Todos los rodajes deberán cumplir con el decálogo de buenas prácticas de las producciones audiovisuales sostenibles.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, asegura que “la participación de artistas palmeros cada vez es más alta, demostrando edición tras edición que en la Isla existe talento y donde las personas saben poner en alza el valor cultural y patrimonial de nuestro espacio y trasladar las costumbres y peculiaridades a la gran pantalla”.

La inscripción al concurso se habilitará en la página web del Festivalito. El plazo estará abierto hasta un día antes de la celebración del primer día del certamen. Los participantes tendrán la posibilidad de reactivar la cuenta de años anteriores o de crearse una nueva.

Existen dos modalidades del concurso. La primera, La Palma Rueda Andrómeda, dirigida a cineastas con experiencia que han participado en otros festivales nacionales e internacionales. Por otra parte, La Palma Rueda Lyra, que está pensada para cineastas sin experiencia previa, estudiantes o aficionados. La novedad de esta edición consiste en que quienes se inscriban en la categoría de cineastas, ya sea en la sección Andrómeda o en Lyra, deberán abonar una tasa de 10 euros. Esta aportación irá destinada a ayudar a las personas damnificadas por la erupción del nuevo volcán en Cumbre Vieja.

Las actividades de esta XVII edición del Festivalito estarán ubicadas en los municipios de El Paso y Santa Cruz de La Palma, con talleres, proyecciones de cine, obras de teatro y grandes conciertos. No obstante, los rodajes se llevarán a cabo en todos los municipios de la Isla.

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, explica que “La Palma Rueda es un gran escaparate para la promoción de la isla como plató natural. Además, todas aquellas personas participantes podrán disfrutar en primera línea de sus características y de la variedad paisajística que ofrece”.

Todos los cortometrajes que respeten las bases y que consigan entrar a concurso serán proyectados en el Maratón de Cortos de La Palma Rueda, que tendrá lugar el viernes 15 de julio en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, a partir de las 12:00. El fallo del jurado se conocerá en la ceremonia de clausura del Festivalito el sábado 16 de julio en la Plaza Francisca Gazmira de El Paso, y se proyectarán las piezas audiovisuales finalista. Posteriormente, todos los cortos rodados serán subidos a internet y a las redes sociales al día siguiente a la Clausura.

En Festivalito La Palma, se señala en la nota, no se reconocen los mejores cortos, sino los más destacados, porque el espíritu no es la competición. Entre los premios destaca el Premio Especial a la Distribución que otorga la distribuidora canaria Digital 104; el Premio Especial Arco Iris – Love Festival, al cortometraje que se centre en contar los valores de Igualdad, la no discriminación por la identidad, orientación sexual o razones de género y el derecho al libre desarrollo de la personalidad; o el Premio Especial Reserva de la Biosfera, al cortometraje que destaque los valores naturales de la isla de La Palma. Como novedad en esta edición destaca el premio a la música más destacada otorgado por Music Library SFX, el premio al rodaje más sostenible y el premio especial del jurado La Palma Isla Bonita otorgado por La Palma Film Commission y que consiste en 3.000 euros.

La Palma Rueda, añade, es un concurso de rodajes pionero en el mundo. Se inició en el año 2022, con la primera edición del Festivalito, que se convirtió en el primer festival de creación cinematográfica, donde se hace cine más allá de ser un mero espectador. A lo largo de estas dieciséis ediciones se han rodado más de mil cortometrajes que han sido vistos por varios millones de espectadores en internet y en las redes sociales. La esencia de este concurso es compartir y convivir una semana con otros artistas amantes del cine y con la población local, primando por encima de toda la armonía, el compañerismo, la cooperación y la profesionalidad. En la pasada edición de 2021 de La Palma Rueda se presentaron 99 cortometrajes con participantes de varias partes del globo, principalmente Canarias, pero también de varios puntos de la Península Ibérica, Sudamérica y Europa.

Las personas interesadas, indica, en participar deberán leerse atentamente las bases del concurso y cumplir con todas las normas. De esta manera, los participantes deberán seguir los protocolos de seguridad, las guías de actuación y las medidas de prevención de la COVID-19 que estén vigentes durante su celebración.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como los Ayuntamientos de El Paso y Santa Cruz de La Palma. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes instituciones y empresas como Music Library & SFX, Digital 104, Fundación Cajamar, Fundación Casa Cabrera, Universidad del Atlántico Medio, Autos Oasis, Viajes Insular, Hyundai, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, La Palma Film Commission o Love Festival, entre otros.