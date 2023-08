Abra Canarias Cultural: la aventura de publicar libros a contracorriente

A contracorriente de lo que acontecía en todas las áreas de nuestras sociedades, especialmente en el sector sociocultural, en el año 2020 en medio de una pandemia que casi paralizó nuestras vidas, una asociación civil sin fines de lucro decide que, pese a todo, se puede hacer algo y se lanza a la aventura de publicar libros.

Esa asociación es Abra Canarias Cultural y está radicada en la isla de La Palma. Sus integrantes, pletóricos de esperanzas e ilusiones, con el fin de canalizar proyectos que se venían realizando de manera individual, aúnan esfuerzos para editar y difundir la obra de diferentes escritores no sólo de Canarias y España, sino de los distintos continentes y, para ello, configuran diferentes colecciones.

La pandemia se declaró formalmente en marzo de 2020, y en abril de ese año Abra Canarias Cultural lanza por Amazon su primera publicación, Fragua de preces, una antología que reúne a 104 poetas actuales de todos los países latinoamericanos, independientemente de su lengua materna debidamente, traducidos por un equipo de traductores + Canarias. Desde entonces hasta ahora han publicado 38 obras literarias y organizado presentaciones de las mismas, además de colaborar con eventos como el III FELICAR (Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias, Colombia), III Convivencias (virtuales) de ACTE Canarias, el IX Encuentro Internacional de Escritores Cuatrotablas (Huila, Colombia), el recital virtual I Entre escritores palmeros va la palabra, donde participaron cuarenta y dos autores/as, entre otros, de los que cabe destacar los Atardeceres Literarios y los Encuentros de Escritores Manuel Pedro González, ambos realizados en el Parador Nacional de Turismo de La Palma y con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Breña Baja, institución clave para todos los proyectos y actividades de Abra Canarias Cultural.

Actualmente Abra Canarias Cultural maneja cuatro colecciones:

· Colección Afortunadas: dedicada a la creación literaria de autores/as de las Canarias.

· Colección Idafe: dedicada al público más exigente, el infantil.

· Colección Nuestra América: reúne a autores/as del continente americano en diferentes idiomas (castellano, portugués, francés, etc.)

· Colección Pangea: aúna la producción literaria de los tres continentes: África, Europa y América.

Es importante destacar el carácter abierto e innovador de los libros publicados en cada una de las colecciones, pues, aunque se incluye autores/as consagrados con una amplia trayectoria, Abra Canarias Cultural le suele asignar un espacio muy significativo a creadores cuya obra es más incipiente o que no han tenido la oportunidad de publicar.

Toda esta constante e ingente labor desplegada de manera voluntaria por quienes conforman la Asociación Civil, está disponible en numerosas bibliotecas públicas de Canarias donde han donado las publicaciones y en Amazon.com tanto en formato impreso como electrónico (de acceso gratuito a través de la Red BICA).

