“No podemos generalizar, pero la realidad es que una amplia mayoría de los canarios no conoce bien el pasado indígena de las islas”, ha asegurado a La Palma Ahora José Farrujia, doctor en Historia y profesor de la Universidad de La Laguna (ULL), que dirige y coordina las Jornadas Raíces sobre el mundo indígena canario de Tijarafe, cuya segunda edición se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en la Casa de la Décima. Farrujia, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología (SEHA) y de la European Association of Archaeologists (EAA), considera que este desconocimiento sobre la etapa prehispánica del Archipiélago se debe, principalmente, a “la configuración de la educación reglada”.

-¿Conocen los canarios su pasado indígena?

-Desde luego que no podemos generalizar al respecto, pero la realidad es que una amplia mayoría de los canarios no conoce bien el pasado indígena de las islas. A pesar de que hoy hay mayor conciencia social y política al respecto, lo cierto es que aún hay muchas carencias. La principal razón reside en cómo está configurada la educación reglada. En Primaria, por ejemplo, los contenidos canarios son muy escasos, y en particular los relativos a nuestro pasado. Estos contenidos forman parte de la asignatura de Ciencias Sociales, a la que se dedican dos sesiones semanales. Curricularmente, el mundo indígena se estudia en tercero y cuarto de Primaria, pero de forma marginal. Para que se hagan una idea, estos temas, en los libros de texto, aparecen recogidos al final de los mismos, es decir, son las últimas unidades, que se impartirán o no, dependiendo de si el docente ha planificado bien el curso. En quinto se estudia la conquista de Canarias, pero tenemos la misma problemática que en los cursos anteriores. En Educación Secundaria la problemática es aún más crítica, pues sólo se aborda la Historia de Canarias, a razón de una sesión a la semana. Es decir, no podemos esperar que los canarios y las canarias conozcan su pasado, cuando existen toda esta serie de vacíos educativos desde la base. Por eso es tan importante la labor desinteresada y la apuesta de muchos profesores y profesoras por estos contenidos, así como los programas de apoyo que se desarrollan desde la educación no reglada, me refiero a las actividades en museos, parques arqueológicos, etc. No podemos esperar que nuestra sociedad conozca su pasado si estos contenidos no son una parte importante de su educación.

-¿Cuál es el objetivo de las jornadas Raíces?

-Las jornadas persiguen, precisamente, acercar al público en general, no necesariamente especializado, a temas relacionados con nuestro pasado, en concreto con el mundo indígena canario. Por eso las ponencias tienen un perfil técnico, pero sin descuidar la parte divulgativa. Asimismo, abordamos temas de actualidad sobre el pasado, es decir, acercamos a la sociedad los resultados de las últimas investigaciones, incorporando siempre que podemos, la mirada de algún especialista que venga desde fuera de Canarias, como es el caso este año de Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, pero para hablar sobre Canarias.

-¿Qué importancia tiene Tijarafe en el contexto indígena del Archipiélago?

-Los trabajos que se están ejecutando gracias al Ayuntamiento de Tijarafe, van a permitir arrojar luz sobre el poblamiento de esta etapa en relación con el contexto de la isla. También van a permitir conocer las dinámicas de ocupación y explotación de esta zona, en tiempos anteriores y posteriores a la conquista en el siglo XV, pues de hecho, la ocupación humana del Barranco de Los Gomeros fue continuada en el tiempo. Es decir, tras la conquista, siguió siendo una zona habitada. Los resultados de las primeras campañas de excavación ya han reflejado, por ejemplo, que La Palma se pobló desde el inicio de forma sincrónica, y no por fases. Es decir, no se ocupó primero la banda oriental y luego la occidental. Esto es lo que se pensaba hasta hace dos años, porque la mayor parte de las excavaciones se habían realizado en la zona oriental, pero las excavaciones en la Cueva de Las Mejoras, en Tijarafe, han demostrado que no fue así.

-¿Qué temas abordará en su ponencia Raíces: una arqueología política sobre las políticas del pasado?

-En mi conferencia voy a abordar cómo se ha enfocado el problema de los orígenes, del primer poblamiento humano de Canarias, en la denominada Etapa de las Autonomías. Es decir, analizaré el período comprendido desde el año 1982, en que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias, hasta la actualidad, para reflejar cómo se ha ido construyendo lo que sabemos sobre ese pasado y cómo la política ha jugado un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad.