“Hay que valorar que las piezas artesanas se hacen a mano y son únicas”

Margot Marzán es ceramista desde 1981 y una década después comenzó a elaborar los emblemáticos enanos de la Bajada de la Virgen. Estos días participa en la Muestra de Artesanía de Navidad que organiza el Cabildo en la Sala O’Daly de Santa Cruz de La Palma. “Los productos artesanos sí se valoran en La Palma pero siempre hay alguien que te intenta regatear para bajar el precio, y no lo entiendo, pero eso solo lo hacen los extranjeros, no los palmeros ni los canarios en general”, ha señalado a La Palma Ahora.

Reconoce que “no se puede vivir de la artesanía, tienes que tener otro trabajo; es imposible vender a las tiendas a mitad de precio porque entonces estás regalando tu trabajo”, subraya, y añade: “Esto es un hobby, una actividad complementaria”.

Considera que “la artesanía es un buen detalle para regalar en Navidad, sabes que está hecho a mano, que no es made in China”. “En las tiendas de artículos chinos se compra mucho más barato, claro, pero no se sabe cuánto va a durar la pieza y, sobre todo, no es única, porque aunque yo haga mis obras con un molde todas requieren un retoque y un pintado, y es imposible que salgan iguales, todas son diferentes”, asegura.

En las fechas navideñas, y gracias a la muestra que organiza el Cabildo, las ventas de artesanía de La Palma se incrementan sensiblemente. “Algo se vende, aunque nos gustaría que se vendiera más para rentabilizar nuestro trabajo de artesano y no sentirte frustrado”, dice Margot, quien expresa su agradecimiento al Cabildo porque “esta feria nos permite dar a conocer nuestro producto”. Además, resalta, “estas exposiciones son necesarias para que los turistas que llegan en los cruceros constaten que en La Palma también hay piezas artesanas, porque van a las tiendas y todo es made in China, hasta los bordados”.

La Muestra de Artesanía de Navidad abre de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, excepto los días 30 y 31 de diciembre, que solo permanece abierta en horario de mañana. El día 5 de enero abrirá ininterrumpidamente de 10:00 a 21:00 horas.