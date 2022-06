El Festivalito LAB abre la inscripción para sus talleres audiovisuales, charlas y encuentros profesionales

El Festivalito La Palma organiza por segundo año consecutivo el Festivalito LAB, una serie de talleres y charlas que busca acercar a niños, adolescentes, jóvenes y profesionales diferentes materias del sector audiovisual, en un formato práctico y ameno, informa la organización del evento en una nota de prensa. Se desarrollará entre los días del 8 al 11 de julio en el Teatro Monterrey en El Paso y contará, señala, con ponentes de lujo que nos trasmitirán sus conocimientos, desde cómo realizar una fotografía nocturna hasta cómo llevar una película a los premios Goya.

En la pasada edición, recuerda, contó con una amplia aceptación y a lo largo de estos años ha supuesto una formación extra para sus participantes y la posibilidad del encuentro de profesionales, uno de los mantras del Festivalito La Palma junto al rodaje y proyección de y películas.

La primera actividad será el viernes 8 de julio con la charla ‘Rodar Sostenible’, impartida por Yanira Cáceres Arocha, consultora ambiental especializada en producciones audiovisuales en Canarias, que de 18:00 a 19:00 horas explicará un decálogo de buenas prácticas para la realización de producciones sostenibles con énfasis en los rodajes exprés.

Seguirá la formación el sábado 9 de julio con la charla ‘El criptoarte y su aplicación al sector audiovisual’ a las 10:00 horas, desarrollada por Edgar Santana, diseñador gráfico con grandes conocimientos en Branding y comunicación de marca, que pretende acercar y describir conceptos nuevos en el cine como son las criptomonedas, el blockchain, NFT y contratos inteligentes, entre otros. La jornada continuará con una reunión de confraternización a las 11:00 horas de La Palma Rueda. Para los más pequeños, a esa misma hora se impartirá un taller de hologramas donde aprenderán a rodar y a convertir un dispositivo móvil en un proyector casero.

Ese mismo día por la tarde, añade, llegará uno de “los platos” fuertes del Festivalito LAB con el taller ‘Del Festivalito a los Goya. Claves para movernos en la industria del cine español’, de la mano de Jairo López, cineasta con más de 20 años de experiencia y productor de El Viaje Films y cofundador de Digital 104. Tendrá una duración de dos días, el 9 de 16:00 a 20:00 horas y el domingo 10 de julio de 15:00 a 19:00 horas, donde el instructor introducirá al público al mundo profesional desde la perspectiva de un productor creativo y emergente, desarrollando las características de la industria cinematográfica actual.

El domingo 10 de julio el socio de Music Library &SFX, sub-editor y representante para España de Audio Network, Peter Stephens, impartirá la charla ‘La música que suena: consejos y recursos musicales para creaciones audiovisuales’, a las 10:00 horas. Aquí se expondrá los elementos básicos para saber utilizar la música en el cine.

Además, a las 11:30 horas llegará el encuentro con ‘Casos de éxito’, donde las personas asistentes verán la experiencia profesional de las productoras La Banda Negra, con cortometrajes programados en varios de los festivales internacionales más prestigiosos del mundo; Los de Lito Films, de Canarias y con más de 20 cortometrajes que son reconocidos internacionalmente; Different Entretainment, de Sevilla y que nació gracias al éxito de la webserie “Malviviendo”; y la Breve Historia, de Madrid, que crea cuentos de relaciones y sentimientos, participante en festivales nacionales e internacionales. Finalizará con encuentros one to one de productores y cineastas emergentes que se quieran dar a conocer.

También a las 11:00 horas ese mismo día tendrán una cita los jóvenes a partir de 14 años con un taller de rodaje y edición de vídeo con tablet o móvil.

El último día del Festivalito LAB llegará el lunes 11 de julio con el taller ‘Sonido de Guerrilla’ a las 10:00 horas, donde Jorge Rubiales, graduado superior en música y con formación en grabación y producción sonora, explicará el contexto de un certamen de grabación de cortos exprés a profesionales y cineastas amateurs. Se abordará temas desde el proceso de producción, la captación de sonido, la relación entre el plano visual y el plano sonoro y herramientas básicas de posproducción.

Las actividades enmarcadas en Festivalito LAB concluirán con el taller ‘Cómo fotografíar el cielo nocturno’, con parte teórica y práctica desde las 18:00 horas a mano del divulgador y fotógrafo especializado en astroturismo Antonio González Hernández, donde los participantes aprenderán a realizar fotografías de noche teniendo en cuenta aspectos astronómicos, además de realizar un vídeo timelapse.

El Festivalito La Palma, concluyela nota, está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur Turismo Canarias, un proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como los Ayuntamientos de El Paso y Santa Cruz de La Palma. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes instituciones y empresas como Music Library & SFX, Digital 104, Fundación Cajamar, Fundación Casa Cabrera, Universidad del Atlántico Medio, Autos Oasis, Viajes Insular, Hyundai, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, La Palma Film Commission o Love Festival, entre otros.