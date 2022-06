La Fundación CajaCanarias inaugura la exposición ‘Atrapados. Infancias explotadas’ en su Espacio Cultural La Palma

La Fundación CajaCanarias inaugura hoy martes, 14 de junio, la exposición Atrapados. Infancias explotadas, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de julio en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma (Plaza de España, 3). La muestra, con entrada gratuita, estará abierta al público de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:30 horas, así como de 17:30 a 20:00, además de los sábados en el referido horario matinal. Toda la información en relación a esta exposición se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com y cabe destacar que durante su estancia en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna, hasta el pasado 7 de mayo, fue visitada por más de 1.500 personas.

Atrapados. Infancias explotadas es un ensayo fotográfico de carácter mundial, desarrollado durante cuatro años por el fotoperiodista Lucas Vallecillos, que investiga, denuncia e invita a reflexionar sobre los marcos socioculturales que crean los adultos para atrapar y explotar a los menores, vulnerando impunemente sus derechos fundamentales, y normalizando que formen parte del engranaje económico, formal o informal, de países con gobiernos y sociedades que miran hacia otro lado. La muestra se desarrolla a través de 45 impactantes imágenes divididas en seis ámbitos expositivos: Inocencia en venta, desafío a la OIT, una niñez en la guerra, a golpes por necesidad, refugiados sirios y mendigar para vivir

Tomando como referencia la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño de Naciones Unidas, así como los convenios 138 y 182 de la Organización Mundial del Trabajo, que establecen la edad mínima para trabajar y las peores formas de trabajo infantil, el fotógrafo Lucas Vallecillos aborda varios contextos internacionales donde los menores son explotados de modo sistemático, en virtud de marcos socioculturales creados por adultos para lucrarse. Según UNICEF, se calcula que cada día más de 150 millones de niñas y niños tienen que trabajar para sobrevivir. Casi la mitad, 72 millones, están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la prostitución, formando parte de grupos armados, desarrollando actividades ilícitas o ejerciendo un trabajo que daña su salud, seguridad o moralidad.

Lucas Vallecillos

Licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona y posgrado de Fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, Lucas Vallecillos (1970) es fotógrafo profesional desde el año 2000 y está especializado en el reportaje de carácter documental. Miembro fundador y codirector de BCN-HD, Festival de Fotografía sobre Derechos Humanos y Justicia Global de la Ciudad de Barcelona, también desarrolla su actividad docente como profesor del Posgrado de Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

A lo largo de su trayectoria ha realizado un incalculable número de reportajes, que han aparecido en medios como National Geographic, GEO, Lonely Planet Magazine, El País, El Periódico, El Mundo, Ashahi Shimbun, Altair, La Repubblica, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, entre otras cabeceras de prestigio. El pasado año sus reportajes se reprodujeron en 52 medios de comunicación, y sus imágenes formaron parte de más de 200 proyectos editoriales sobre cooperación, derechos humanos, antropología, geografía y naturaleza, entre otros temas.

Lucas Vallecillos es autor de cuatro libros; “Castells y Castellers” con Lunwerg (2011), “La Costa de Almería” con Triangle Postals (2007), “Granada” con Triangle Postals (2006) y “Castellers” con ediciones 62 (2006). Asimismo, ha realizado numerosas exposiciones, y ha recibido los premios de periodismo José Padrón Machín y el Pica d´Estats.