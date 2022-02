La Fundación CajaCanarias inaugura la exposición 'This is Pop' en su Espacio Cultural La Palma

La Fundación CajaCanarias ha inaugurado este jueves, 3 de febrero, la exposición This is Pop, que podrá visitarse hasta el próximo 19 de marzo en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma (Plaza de España, 3). La muestra, con entrada gratuita, estará abierta al público en el siguiente horario: lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas, así como los sábados en el referido horario matinal. Toda la información sobre esta nueva propuesta expositiva se encuentra ya disponible en www.cajacanarias.com.

A través de las más de sesenta obras de arte expuestas, This is Pop hace un exquisito recorrido por los últimos cincuenta años de creación artística, permitiendo el acercamiento a los autores más relevantes de este movimiento surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX que, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, presentaba una forma de ver y tratar el arte más global y social, abierta y dirigida no a unos pocos sino a todos los públicos, además de resaltar el aspecto banal o superficial de algunos elementos de la cultura, a través del uso de la ironía y el sarcasmo, se indica en una nota de prensa de la Fundación CajaCanarias.

Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento; igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI es su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas, no todos manejan el lenguaje de la subversión o la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí que buscan llamar nuestra atención, al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte.

Los principales artistas incluidos en esta exposición, comisariada por Antonella Montinaro, son, entre otros, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, TakashiMurakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, JulianOpie, Mr. ShepardFairey (Obey), D*Face o Boamistura.

Estructura exposición 'This is Pop'

El programa expositivo se estructurará a través de cinco grandes bloques, desarrollando incursiones en temas específicos relacionados con los artistas y las técnicas básicas de sus trabajos. Así, el recorrido que puede visitarse en el Espacio Cultural CajaCanarias La Palma se inicia adentrándose en obras icónicas del movimiento PopArt internacional para, seguidamente, proponer un acercamiento detallado a los artistas que desarrollaron este movimiento en España. En tercer lugar, el bloque Neo Pop presenta obras que incorporan la iconografía de los comics, los dibujos animados y los anuncios publicitarios, con la ironía y la repetición generando un arte a veces kitsch.

El penúltimo bloque corresponde al análisis del Pop Art Urbano, movimiento del siglo XXI, muy heterogéneo en sus formas, que busca llamar la atención al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte, convirtiendo la calle en un museo al aire libre. Para finalizar, la muestra organizada por la Fundación CajaCanarias se detiene en la presencia del Pop Art en la música, fundamentalmente a través de portadas de discos absolutamente icónicas.

El arte pop se contextualiza en pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar tras la segunda guerra mundial y la llegada de la televisión, la nueva invasora de los hogares. Este estilo artístico nace como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos "populares" a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo.

Las influencias del Pop Art pueden hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de vanguardias. Fue un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional positivista y que, particularmente en la pintura, se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready- made, técnica que consistía en tomar objetos de uso cotidiano, intervenirlos y transformarlos en objetos aptos para la exposición en un museo, sin ocultar sus características ni su origen.

Como características principales de esta corriente artística, cabe destacar su clara inspiración en la cultura de masas, ampliando el concepto de belleza al repertorio de símbolos pop; la evidente descontextualización de los objetos o escenas a representar, así como la negación tajante del virtuosismo como un valor en si mismo; y la incongruencia, el humor y la provocación como elementos centrales de su escenografía creativa.