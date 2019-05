Todo listo para el arranque del Festivalito más comprometido

Con el gran reto de crear y mostrar un cine de entretenimiento pero al mismo tiempo de compromiso social, arranca este viernes la décimo cuarta edición del Festivalito. La gran cita de la creación cinematográfica en Canarias congregará en la isla de La Palma, durante ocho días de intensa convivencia, a cerca de 200 participantes, entre invitados, directores, actores, técnicos y aficionados al arte de contar historias en una pantalla.

“Para nosotros el cine se ha convertido, además de en un instrumento lúdico, de cultura y de promoción turística, en un instrumento de acción social” asegura el director del Festivalito, José Víctor Fuentes, quien explica que buena parte de la programación y actividades de la presente edición responde a esta premisa.

El propio José Víctor Fuentes será el encargado de conducir, junto a la actriz Alba Cabrera, la ceremonia inaugural que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en la plaza de España de Los Llanos de Aridane. La gala comenzará con la actuación de Impro Canarias, una compañía grancanaria de teatro improvisado cuyas actuaciones se van construyendo sobre la marcha a partir de premisas dadas por los espectadores, con los que se establece una relación muy estrecha y siempre desde el humor. Romina Vives, Alejandro Rod y Adrián Torrijos, junto a Lari en el equipo técnico, conforman esta compañía que lleva seis años creando historias que nacen y mueren ante los ojos del público.

A continuación se hará entrega de las tres Estrellas Homenaje de esta edición, dando buena cuenta del carácter interdisciplinar de este “festival de cine y alrededores”, del que habla José Víctor Fuentes. El primero de los reconocimientos será para el humorista Manolo Vieira, uno de los grandes contadores de historias que ha dado el Archipiélago, con una narrativa basada en el complejo arte de representar la vida cotidiana en clave de humor.

La segunda Estrella Homenaje del Festivalito 2019 recae en El Bejo, músico y artista visual que imprime altas dosis de humor e imaginación a todos sus vídeos, y cuya particular estética y estilo musical recogen lo mejor del rap old school de los 80 y 90 para actualizarlo y pasarlo por su particular filtro canario.

Por último, el director, actor y productor Juan Manuel Cotelo y su productora Infinito+1, recibirán el reconocimiento del Festivalito por demostrar en cada una de sus producciones “que el cine de guerrilla se puede convertir en un arma letal para agitar las conciencias”. Sus películas responden al impulso de abordar la dimensión más espiritual del ser humano mezclando con maestría ficción y documental, y sin someterse a ningún tipo de estereotipo ni a clasificaciones teóricas.

En el marco de la ceremonia se proyectará una serie de vídeos realizados en time-lapse de los cielos nocturnos de La Palma. Desde hace varios años el Festivalito mantiene un compromiso con los planteamientos de la Fundación Starlight sobre la protección del cielo nocturno, la difusión de la astronomía y el astroturismo responsable. El sobrenombre de Festival de las Estrellas responde a esta apuesta que se plasma en distintas actividades de observación junto a guías Starlight y astrofotógrafos. Este año se formalizará además el hermanamiento con el NightLight Group Luxembourg, que participa de la estrategia europea para la reducción de la contaminación lumínica.

En torno a las 22:30 horas llegará uno de los momentos más esperados por la gran familia cinematográfica del Festivalito. La lectura del lema de La Palma Rueda condicionará en buena medida la temática, las historias y el desarrollo del cerca del centenar de cortometrajes que se rodarán en los próximos días en la isla. Se trata de una frase (puede ser desde un verso hasta una máxima filosófica, pasando por una expresión cotidiana) que obligará a derrochar grandes dosis de imaginación y talento en los rodajes.

Como broche de oro a la gala, el cantautor grancanario Arístides Moreno ofrecerá en la terraza La Pérgola una actuación en acústico con su habitual estilo desenfadado y libérrimo. Habitual en la gran cita del cine palmero, la denuncia de los problemas sociales de Canarias que habita en muchas de sus canciones, sin por ello renunciar al humor, conecta a Arístides Moreno con la filosofía de un Festivalito que aspira a hacer del cine un instrumento de compromiso social.

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como Universidad del Atlántico Medio y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y otras palmeras como el Ayuntamiento de El Paso, Casa Cabrera, Consorcio de Servicios de La Palma, Bodegas Llanovid, Transportes Insular La Palma, Hotel Hacienda de Abajo, Cajamar, Heineken y Viajes Oasis.