El mayor proyecto audiovisual de la historia de La Palma llega a la isla con una prestigiosa productora noruega

La Palma será la protagonista de la mayor producción audiovisual rodada hasta el momento en la isla. Se trata de una serie producida por Fantefilm, prestigiosa productora noruega conocida por exitosas películas como The Wave o The Quake, con las que ha consolidado un nuevo género llamado Scandisaster, basado en desastres naturales, y que ha adquirido gran importancia en los últimos años en la industria cinematográfica. Junto a la productora de servicios canaria, Volcano Films, el rodaje comenzará en el mes de octubre y tendrá como epicentro temático el cambio climático y la teoría del desplome de mitad de la isla, desmentida por el Instituto Volcanológico de Canarias, así como por otros expertos en la materia, informa en nota de prensa.

El rodaje de esta emocionante serie de ciencia ficción, que consta de cuatro capítulos de una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos cada uno, se alargará hasta noviembre y se desarrollará también en diferentes localizaciones de Tenerife y Noruega. Su estreno, previsto para finales del 2024, se hará a través de una gran plataforma de alcance internacional, prometiendo no solo generar un enorme impacto económico en la isla, sino también convertirse en un importante atractivo turístico a nivel global, con La Palma como centro y única protagonista de la trama. Además, el proyecto, que ya se había presentado con anterioridad a la reciente erupción volcánica, adaptará su guion para incluirla en la historia.

Con un presupuesto de gran envergadura, el rodaje generará una incidencia económica directa en un amplio número de sectores, incluyendo la contratación de más de quinientos extras, la adquisición de materiales, un fuerte compromiso con empresas palmeras de construcción, rent a car y hoteles, así como la participación de profesionales locales, etc.

Durante la presentación, los intervinientes destacaron la relevancia de este proyecto para La Palma como una oportunidad única y muy positiva para la recuperación de la isla.

Por su parte, Sebastián Álvarez, productor ejecutivo de Volcano Films y referente en la industria audiovisual canaria contando, entre otros títulos, con la dirección de producción de Exodus: Gods and Kings de Ridley Scott, la mayor producción desarrollada en Canarias, incidió en el impacto económico que la industria audiovisual genera en las islas y la capacidad de generar puestos de trabajo con perfiles especializados, además de la oportunidad que este tipo de proyectos puede generar en islas no capitalinas.

David Bienes, asistente de localizaciones para esta serie y natural de la isla de La Palma, hizo hincapié en la necesidad de impulsar el sector en la isla, para el que viene trabajando desde el año 2015, formándose con las principales productoras canarias y participando en proyectos de gran envergadura. Considera que desde las instituciones se debería apostar más por este sector, ya que otorga nuevas oportunidades a los jóvenes para aprender otros empleos, genera dinero procedente de empresas privadas y no requiere de inversión pública, además de que mejora los espacios utilizados tras los rodajes.

Por otro lado, Lasse Greve Alsos, productor ejecutivo de FanteFilm, exploró la experiencia de este género (Scandisaster) en otros territorios y su impacto positivo, un género que no indaga tanto en el desastre natural en sí, sino más en la parte humana. En concreto explicó cómo la película The Wave convirtió a la ciudad noruega de Stranda en un revulsivo turístico y científico, llegando a aumentar hasta en un 50 % el turismo de la zona.

A propósito de esta cuestión, la portavoz de la serie en España, María José Manso, habló de las oportunidades en materia de turismo y ciencia que este proyecto puede traer a la isla a raíz de la conversación que pudo tener con el alcalde de esta ciudad, Jan Ove Tryggestad, quien le trasladó los beneficios que había traído la industria cinematográfica y, en concreto, el rodaje de esta película a esta pequeña ciudad en los países escandinavos.

A la rueda de prensa también asistieron representantes del sector turístico, de las plataformas de afectados por el volcán, así como del Cabildo de La Palma a través de su Film Commission, dependiente de la empresa pública Sodepal, y profesionales del sector cultural, que se mostraron agradecidos e interesados por las oportunidades que traerá este rodaje.

En las próximas semanas se desvelarán más detalles sobre el elenco y la plataforma de estreno.

Biografías y resumen de empresas

Lasse Geve Alsos-productor ejecutivo Fantefilm

Lasse Greve Alsos es director ejecutivo y productor ejecutivo de Fantefilm Scritped Series. En la última década, Lasse Greve Alsos ha producido largometrajes y series dramáticas para televisión para algunas de las productoras más distinguidas de Noruega; Rubicon, Storm Rosenberg, Monster Scripted, así como para el departamento de drama de NRK como productor ejecutivo y subdirector de drama. Se unió a Fantefilm hace dos años con el objetivo de llevar el éxito de la compañía con las películas «Scandisaster» al drama televisivo.

Sebastián Álvarez-productor ejecutivo Volcano FIlms

Sebastián Álvarez es una de las figuras de referencia en el escenario audiovisual de Canarias. Participó como productor en la obra “Esposados”, de Juan Carlos Fresnadillo, primer cortometraje español nominado a los Oscar Awards. En 1994 creó Volcano Films, una de las primeras productoras de ‘service’ en España. Desde entonces, es CEO y Productor Ejecutivo de esta casa.

Gracias a esto y la trayectoria desarrollada con el paso de los años, Sebastián Álvarez ha consolidado su reputación tanto como Productor Ejecutivo de contenido audiovisual como de servicios para terceros en el ámbito internacional. Sus intereses profesionales le llevaron a promover la creación de la Tenerife Film Commission en el año 2000, de la que es miembro fundador. Impulsó asimismo el nacimiento del CLAC (Clúster Audiovisual de Canarias), una iniciativa pionera en nuestra comunidad de la cual fue presidente fundador. Es además socio fundador de Profilm, la primera y única asociación de empresas españolas que presta servicios a la producción internacional.

Entre sus créditos más destacados como Productor están “Caótica Ana” de Julio Médem, “Exodus: Gods and Kings”, la mayor producción hasta la fecha en islas, de Ridley Scott, “Evolution”, de Lucile Hadzihalilovic, coproducción franco-española reconocida con el Premio Especial del Jurado y Mejor Fotografía en el Festival de San Sebastián 2015, entre otros; “La Viajante” (2019), Opera Prima de Miguel Mejías y “Rendir Los Machos” (2020), también Opera Prima de David Pantaleón.

En 2022 ha cerrado la producción Ejecutiva del Largometraje “Catching Dust” de Stuart Gatt, mientras produce el largometraje “Pobre Diablo”, Opera Prima de Guillermo Polo que finalizará rodaje en diciembre del presente año. Además, ultima el desarrollo de la serie “Los 12” de Carles Velat, serie avalada por el Premio al Mejor Guion (2021) de IsLabentura y el premio Filmarket Hub (2021) a mejor proyecto de serie.

En 2023 ha desarrollado la producción ejecutiva en España para “The Assessment” co-producción internacional entre Nomber 9 y Augenschein Filmproduktion GmbH.

En la actualidad lleva a cabo la producción ejecutiva del proyecto de serie noruega por parte de Fantefilm a desarrollar en La Palma y Tenerife durante el 2023.

David Bienes-asistente de localizaciones (La Palma)

Licenciado en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, desarrolla su carrera profesional como Asistente de Localizaciones para productoras como Sur-Film, Seven Islands Films, Volcano Films, Truenorth, Palma Pictures, entre otras, teniendo el privilegio de formar parte de producciones como “The Witcher”, “Midnight Sky”, “The Mother” o “Jack Ryan”.

Fantefilm: productora

Fantefilm se fundó en 1997, lo que la convierte en una de las productoras más antiguas de Noruega.

El primer largometraje de la compañía, Cold Prey, rompió los récords de taquilla noruegos en el género de terror/slasher. Diez años después, The Wave llegó a los cines noruegos y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla producidos en Noruega. Su secuela The Quake (2018) se convirtió en el éxito de taquilla número uno de 2018. Con estas películas y The North Sea (2021), Fantefilm ha desarrollado un nuevo subgénero, acertadamente llamado “Scandisaster”. Inspirado por la pasión de Hollywood por el cine de género y la inclusión de personajes tridimensionales bien desarrollados en estas historias, Fantefilm ha introducido películas de desastres en Escandinavia.

Volcano Films: productora de Service

Volcano International Productions SL desarrolla su actividad con el nombre comercial de Volcano Films, cuyo significado atiende a la ubicación geográfica de su nacimiento en las Islas Canarias. Fue creada en 1994 como empresa de producción audiovisual y dividió su actividad en diferentes ámbitos del sector. Antes de aventurarse a la producción propia, Volcano Films obtuvo -y mantiene- una sólida reputación de eficiencia y calidad a través de su actividad principal como empresa de servicios. La productora promovió la creación de la Tenerife Film Commission, de la que es socia fundadora y que vio la luz en 2000.

Como producción propia, además de un gran número de cortometrajes dirigidos por directores canarios, dispone en su catálogo de largometrajes como “En la Próxima Estación” (Beatriz Rodríguez) -primer documental español que obtuvo el distintivo Ministerial como especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género-, “Aldecoa, la huida al paraíso” (Miguel G. Morales) o “Maresía” (Eduardo Martinón). Volcano Films coprodujo junto a Sogecine y Alicia Produce “Caótica Ana” (Julio Médem); y junto a Noodles Productions “Evolution” (2015), dirigida por Lucile Hadzihalilovic, la primera producción canaria que participa en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ganando el Premio Especial del Jurado y también el Premio a Mejor Fotografía. “Evolution” ha sido además seleccionada en Toronto International Film Festival, Istanbul International Film Festival, BFI London Film Festival y Sitges Film Festival, entre otros.

En el 2018 Volcano Films ha vuelto a colaborar con Noodles Films en “Girls with Balls” de Olivier Afonso, al tiempo que producía dos largometrajes, “Puenting”, dirigido por Bibiana Monje y “La Viajante” (2019), opera prima de Miguel Mejías. En 2022, se estrenó “Rendir Los Machos”, primer largometraje del director David Pantaleón.

En 2022 ha producido el largometraje “Pobre Diablo” Opera Prima de Guillermo Polo, y termina de desarrollar la Serie “Los 12” de Carles Velat, serie con el Premio al Mejor Guion (2021) de IsLabentura y el premio Filmarket Hub (2021) a mejor proyecto de serie.

En 2023 ha dado la cobertura del service en España para “The Assessment” co-producción internacional entre Nomber 9 y Augenschein Filmproduktion GmbH.