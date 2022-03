“Las mujeres debemos seguir luchando por los derechos que nos ha costado tanto conseguir y mantener”

La primera vez que vi a Beatriz Gómez me pareció una persona inteligente y decidida. Con las cosas muy claras y la habilidad de organizar amplios grupos de personas. Sus dotes de gestión y mando no me pasaron desapercibidas. Desde el primer momento observé su saber estar a la hora de resolver conflictos humanos de todo tipo. No me extraña que al final haya aunado sus diversas inquietudes culturales con la capacidad de gestionar eventos de todo tipo.

Entre sus especialidades están la literatura, el cine y el teatro, desde sus comienzos hasta ahora, ha publicado cuatro novelas, pero pronto verá la luz un libro de dramaturgia, la publicación de uno de sus guiones más destacados: Inocente, hasta que se demuestra lo contrario.

Fundamentalmente ha desarrollado su carrera en las Islas Canarias, principalmente en su isla de origen, La Palma, pero cabe destacar que otras islas han confiado en su talento abriéndose hueco en gran parte del archipiélago.

Hoy por hoy, Beatriz Gómez es esa mujer que está detrás de uno de los festivales más relevantes del panorama escénico de Canarias, Tijarafe, la cuarta pared, del Festival de Cine Fantástico Tazacortos, y de la novedosa propuesta ExpresARTe, un proyecto que aúna todas esas formas de expresión que nacen de una misma madre: las letras. Pero además si con todo esto no fuera suficiente, Beatriz Gómez gestiona otro tipo de proyectos claramente destacables que podría enumerar aquí, pero prefiero que ella misma nos cuente para que podamos hacernos una idea de las capacidades de una mujer a la que le apasiona su trabajo y dedica la mayor parte de su tiempo a ello.

Por esta razón y con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, me parece el momento ideal para acercaros a la figura de una mujer empoderada en un mundo de hombres. Puede sonar a cliché, pero hoy en día la mayoría de directores de festivales son hombres. Por ello no debemos pararnos ni conformarnos, la igualdad tiene que llegar al nivel más alto del escalafón y la experiencia de Beatriz Gómez puede ayudar y motivar para que otras mujeres intenten participar y mandar en sus respectivas especialidades culturales. Desde aquí, mi más profunda admiración hacia su trabajo incansable por ir abriendo camino junto a otras mujeres hasta que al final se logre una paridad real en todas las disciplinas.

La primera pregunta en el día que nos ocupa es: ¿Cómo te has abierto camino en el mundo de la gestión cultural, un sector tradicionalmente copado por hombres?

Me abro camino en el mundo de la gestión con el esfuerzo y el conocimiento que ello supone. No hay que olvidar que mis cualidades innatas florecieron muy pronto, con sólo diecisiete años ya tenía escrita mi primera novela y, desde entonces, no he perdido el tiempo. Lo demás, como te decía al principio, ha sido a base de trabajo, constancia y, sobre todo, amor. El amar intensamente lo que haces es lo que al final consigue posicionarte en ese lugar.

Sabemos que tienes una agenda bastante apretada pero no dejas de involucrarte en nuevos proyectos: ¿Qué actividades vas a organizar los próximos meses?

Bueno, pues ya estoy trabajando en la segunda edición de ExpresARTe y en la cuarta de Tazacortos. Y si todo va bien, tengo previsto hacer varias cosas para el verano y para finales de año, siguiendo con mis proyectos consolidados y otros nuevos que se suman de los que todavía no quiero hablar, pero que están en la lista de objetivos para este año 2022.

Como escritora y además precoz, ¿consideras que las mujeres tienen más dificultades para publicar y más concretamente en Canarias?

Hoy en día menos, pero todavía seguimos teniendo nuestras dificultades. En otra época la mujer tenía que esconderse tras un seudónimo para poder publicar, así como tampoco tenían las facilidades para obtener libros y leer, y solo algunas privilegiadas podían hacerlo. Pero ahora, las cosas van cambiando, y los hombres han visto en la figura de la mujer un eslabón que creían perdido, muestra de ello es el último acontecimiento sucedido con el premio Planeta, donde tres hombres firmaban con el seudónimo de una mujer para ganar el premio, aprovechándose con ello de las políticas de igualdad que ahora tenemos las mujeres. Respecto al panorama canario, tenemos más dificultades aún. No es fácil sobrepasar esa frontera que nos separa del resto del mundo. Darse a conocer en las islas es complicado a no ser que destaque mucho tu trabajo y ganes un premio importante que te posicione en los números uno del sector editorial.

¿Cómo compaginas tu faceta docente y periodística con la organización de festivales?

Con disciplina y dedicación. Y gestionando sobre todo bien una agenda. El tiempo juega un papel importante en mi vida. Si eres capaz de gestionar bien tu tiempo, éste puede dar mucho de sí.

Habiendo sufrido la tragedia del volcán en La Palma y más aún tras la paralización de la cultura por la pandemia: ¿Qué llamamiento le haces a las instituciones para reactivar este maltratado sector?

Tengo que decir que hay muchas instituciones implicadas en esta reactivación, incluso apostando más de lo que quizás pueden por atender las necesidades culturales de la sociedad, porque al final saben que esto es necesario para el ser humano. La cultura es la que nos evade, nos enseña, nos distrae y nos deja seguir adelante con otros conocimientos que quizás antes desconocíamos. Pero si tuviera que decirles o pedirles algo, en primer lugar, les daría las gracias a los que siguen apostando por este sector, y les pediría que no dejen de trabajar para que nuestras generaciones sigan disfrutando de una sociedad enriquecida y conocedora de nuestra cultura.

Como artista que has tocado casi todos los palos: ¿Qué recomiendas a alguien que esté desanimado porque su primera novela no ha funcionado o su carrera como actor no ha acabado de despegar?

Creo que desanimarse es lo último que hay que hacer. Tengo un amigo que llevaba años soñando con ver su libro publicado y tanto luchó por su sueño que lo logró, y no sólo eso, meses después publicó su segunda obra.

El tesón es importante en el camino de cualquier artista, sea de la disciplina que sea. Y de sobra se sabe que no es un camino fácil, siendo pedregoso y lleno de obstáculos, pero cuando ves el final del mismo, muy gratificante. No sé muy bien quién dijo esta frase pero, “los sueños hay que abanicarlos para darles la libertad que persiguen”, y así mismo es.

Tengo entendido que participas en algunas organizaciones de mujeres: ¿Cómo crees tú que podemos potenciar la inclusión de la mujer en los distintos sectores culturales?

En todos mis proyectos hay un espacio para la mujer. Creo que a día de hoy debemos seguir luchando por esos derechos que nos ha costado tanto conseguir y mantener, y también ayudando con ello a lograr otros que todavía siguen siendo un tema que causa muchos estragos en nuestra sociedad. Necesitamos darle visibilidad a nuestras escritoras, cineastas, gestoras... mujeres que intentan hacerse un hueco en un mundo que ha sido principalmente liderado por hombres, y solo apoyándonos entre sí conseguiremos ser tan valoradas en estos sectores como también lo han sido ellos.

¿Cuál consideras tú que es la mayor dificultad a la hora de gestionar un evento?

Hay muchas cosas que pueden interferir en la gestión de un evento, pero más aún cuando se trata de un evento en el que tienes que coordinar muchas cosas y varias personas al mismo tiempo. Los imprevistos de última hora pueden ser demoledores para cualquier gestor y tienes que ser una persona con unas cualidades resolutivas importantes para poder salir del paso.

¿Cómo ves tu futuro profesional dentro de unos años?, ¿te interesaría más continuar tu carrera literaria o te gustaría rodar un largometraje?

Intento no pensar en ello, pero me gustaría continuar con mi trabajo como gestora y en los medios. También seguir escribiendo y rodar una peli. No sé. La verdad es que no me gusta pensar en el futuro. El presente siempre es más interesante.