Novelistas en el III Festival Hispanoamericano de Escritores

La novela es posiblemente el género que más atención reclama de los lectores. En la tercera edición del Festival Hispanoamericano de Escritores, en el que participan poetas, cuentistas y novelistas en distintos momentos de sus carreras (desde jóvenes promesas a autores consagrados y ya imprescindibles) cabe mencionar un número considerable de interesantes novelistas.

Por supuesto, el novelista más destacado de todos los que participarán este año en el festival es Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), Premio Cervantes de Literatura. Presidente de honor del Festival Hispanoamericano de Escritores, Sergio Ramírez —que intervendrá este año mediante conexión desde su país— ha publicado unos 50 títulos, repartidos entre novela, cuento y ensayo, y ha visto traducida su obra a más de 15 idiomas. El canario J.J. Armas Marcelo empezó a publicar en la década de los 70 y es un novelista —ha publicado una quincena de títulos en este género— que suele abordar asuntos capitales de la historia reciente de España e Hispanoamérica. Por su parte, el asturiano Ricardo Menéndez Salmón aún no ha cumplido la cincuentena pero es un autor de una ambiciosa obra narrativa. Sus primeros libros, novelas cortas y exquisitas como La filosofía en invierno, Panóptico, Los arrebatados, La noche feroz, las publicó en Asturias —también su libro de cuentos Los caballos azules— siendo un autor secreto para el gran público. Pero su sorpresivo paso a Seix-Barral con La ofensa supuso un éxito incontestable de ventas y crítica. Si del Premio Cervantes Sergio Ramírez destacan títulos como El baile de máscaras, Margarita, está linda la mar, Sombras nada más, Mil y una muertes o La fugitiva, por citar sólo algunas, y, entre los últimos títulos de J.J. Armas Marcelo —director de la Cátedra Vargas Llosa durante la última década, y fundador del Hispanoamericano de Escritores— se encuentran novelas como La noche que Bolívar traicionó a Miranda y Réquiem habanero por Fidel, quedando para el recuerdo Las naves quemadas, Así en la Habana como en el cielo o Casi todas las mujeres, el novelista más joven, Ricardo Menéndez Salmón, que publica novela cada dos años, tiene últimamente Medusa, Niños en el tiempo, El sistema, Homo Lubitz y No entres dócilmente en esa noche quieta.

David Toscana (Monterrey, México, 1961), está empezando a publicar en España, pero es un novelista traducido a 14 lenguas, hasta ahora autor de Tusquets y Alfaguara México. La ciudad que el diablo se llevó es la novela escogida por el autor y por la editorial Candaya para presentarse aquí, quién sabe si le seguirán Evangelia y la kafkiana Olegaroy, dos de sus últimas novelas publicadas en México. Si Ricardo Menéndez Salmón, de formación filosófica, se ha convertido en un autor que aborda con gran ambición literaria los grandes temas morales de nuestro tiempo, David Toscana es un autor que exhibe una fina ironía, buen compositor de personajes complejos, un rara avis que merece el seguimiento de un autor de culto. La ofensa, gran éxito de Salmón, explora la naturaleza del mal; Olegaroy, la naturaleza de la estupidez; y La noche que Bolívar traicionó a Miranda y Réquiem habanero por Fidel, de J.J. Armas Marcelo, la naturaleza del poder. También en el festival de este año, Blanca Riestra (A Coruña, 1970), que debutó brillantemente a los 26 años con Anatol y dos más, novela publicada por Anagrama en 1996, ha explorado en una de sus últimas novelas cortas, Vuelo diurno —obra a reivindicar, e inencontrable en este momento— la naturaleza de ese virus sádico que es el del Mesías, encarnación del bien y el mal absolutos. Pero entre las suyas muy recomendables, también —esta sí disponible a través de editor y libreros—, se encuentra la novela con la que obtuvo el premio Ciudad de Barbastro de novela corta, Pregúntale al bosque, en la que demuestra una vez más su gusto por la mejor literatura francesa y ajusta cuentas, posiblemente, con la joven universitaria que fue.

Otros estupendos novelistas que este año participan en el festival Hispanoamericano de Escritores son el venezolano Juan Carlos Méndez Guédez, el peruano Jorge Eduardo Benavides, la madrileña Nuria Barrios, el madrileño Ernesto Pérez Zúñiga, y, entre los que aún no se han prodigado mucho en el género pero lo han hecho con mucho acierto, la ecuatoriana Mónica Ojeda (Nefando y Mandíbula), y el argentino Marcelo Luján (Moravia y Subsuelo). Marcelo Luján y Juan Carlos Méndez Guédez son además cuentistas excelentes, como lo es Ricardo Menéndez Salmón, que anuncia nuevo libro de cuentos después de Gritar, que publicara hace más de una década. Marcelo Luján acaba de publicar su libro de cuentos ganador del Premio Ribera del Duero, La claridad, y Méndez Guédez su libro sobre María Lionza, La diosa de agua, dos libros de esos que no se puede dejar de leer, como lo es la primer novela de la canaria Andrea Abreu, Panza de burro, tanto más por lo que cuenta como por cómo lo cuenta. Entre las novelas de Juan Carlos Méndez Guédez hay que recordar Arena negra, recién reeditada por Ediciones La Palma, una obra bellísima que nos recuerda que las buenas novelas pueden ser tan sugerentes como la poesía. Por su parte, Ernesto Pérez Zúñiga ha publicado hace más o menos un año una de sus novelas literariamente más ambiciosas: Escarcha, Jorge Eduardo Benavides, igualmente en 2018, sus dos últimas novelas: El collar de los Balbases y El asesinato de Laura Olivo, y seríamos injustos si no mencionáramos la última novela del director del festival, Nicolás Melini: El estupor de los Atlantes. Pero también se encuentran entre los invitados de este año el mexicano Jorge F. Hernández, un novelista de lacónico sentido del humor y que, seguramente, “se hará con el show” del festival: suya pueden leer La emperatriz de Lavapiés, que parece contener todas las constantes del autor. Y a caballo entre los dos géneros narrativos más populares, cuento y novela, es muy recomendable la obra en ambos géneros del venezolano —ya conocido por todos los amigos del festival— Juan Carlos Chirinos, que ha publicado no hace mucho su última novela: Los cielos de Curumo, pero también el último e inclasificable libro del canario Anelio Rodríguez Concepción, Historia de Mr. Sabas, domador de leones, y su admirable familia del circo Toti.

Por último, en el III Festival Hispanoamericano de Escritores participan los autores de novela negra José Luis Correa, que el año pasado publicó la última entrega de su comisario Ricardo Blanco, Las dos Amelias, y Marta Robles, cuya última novela salió justo antes del confinamiento: La chica a la que no supiste amar, protagonizada por el cínico y sentimental detective Tony Roures. Y, para el gran público, Carmen Posadas, que publicó en 2001 La bella Otero, que pronto será llevada al cine, y El buen sirviente en 2003, su última novela hasta el momento.