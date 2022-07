El presidente de Canarias visita la sede del Festivalito La Palma

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado este lunes la sede del Festivalito La Palma en el antiguo Teatro Monterrey de El Paso. Junto con el director del Festival, José Víctor Fuentes, ha podido conocer a varios cineastas, actores, actrices y personal de producción que están durante estos días realizando las grabaciones para el concurso de rodajes La Palma Rueda, informa la organización del evento.

Además, también ha podido conocer el espacio destinado a la realización de los talleres enmarcados dentro del Festivalito LAB así como la programación de las películas que se proyectarán durante la semana del 8 al 16 de julio.

Torres comparte la pasión por el cine y el teatro ya que en su etapa de estudiante también fue actor. En este sentido, el director del Festivalito aprovechó la ocasión para invitarle a la celebración de la próxima edición de Festivalito La Palma. El presidente declaró que “como profesor me he iniciado en el teatro amateur y he recorrido Canarias gracias a ello y El Festivalito promueve todo lo positivo de la experiencia cultural”.

En la misma línea, Fuentes agradeció la visita sorpresa del presidente ya que “vino como persona y no como representante institucional para interesarse por las actividades enmarcadas en el Festivalito La Palma dada su conexión con la cultura siendo esta la primera vez que el máximo representante de Canarias visita este festival”.

