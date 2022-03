‘Pretérito presente’, la tercera obra de Sandra Lorenzo sale a la venta

El pasado 8 de marzo salió a la venta el tercer libro de Sandra Lorenzo, Pretérito presente, editado en esta ocasión por Abra Canarias Cultural y con la colaboración del Ayuntamiento de Breña Baja. La obra se encuentra disponible en Amazon.

“La vida es una habitual ya fichada, por cometer hurtos y algunos robos con violencia, sobre las personas; una reincidente en atentar contra el ser que posee alma, corazón y tripas, en ocasiones incluso, con premeditación y alevosía”, cuenta la autora.

Pretérito Presente, dice, “es un paseo desde Massachusetts, pasando por Madrid y retornando a Esparta, supongo que ese fue y será siempre el origen. No se esfuercen, el plomo ya no me afecta, es parte de mi anatomía aprendida”.

Sandra Lorenzo agradece la acogida que está teniendo su tercer libro y expresa su gratitud a “todas las personas implicadas en la gestación de esta nueva publicación”. Asegura que tenía “algunas cosas que contar, que aunque en pretérito están presentes. Una oda a la memoria”.

Sandra Lorenzo publicó dos ediciones de Entre Queens y Brooklyn y otras dos de Tinguaro.

Las fechas de presentación de la obra se darán a conocer a través de los editores.