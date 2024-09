Una productora busca a personas de todas las edades para participar en 25 cortometrajes que se rodarán en La Palma

La productora de cine cooperativa Selva Coop organiza la III Aceleradora de Cine con Werner Herzog en La Palma del 21 de septiembre al 1 de octubre. Durante el encuentro de creación de cine intensivo, 50 directores de 21 nacionalidades, crearán 25 cortometrajes bajo la asesoría artística del aclamado director Werner Herzog y de su director de fotografía Peter Zeitlinger, informa la productora.

La comunidad palmera será la protagonista de las 25 historias

La organización estará presente en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane este viernes, 13 de septiembre, entre las 16:00 y las 18:30 horas, para hacer un registro de video de las personas interesadas en participar en las películas.

“El proyecto busca personajes reales, por lo que no se requiere experiencia previa. Hasta el momento, han recibido interesantes perfiles de oficios diversos y representativos de la isla como agricultores, artesanos, artistas, pescadores, niños, personas jubiladas, que desean ser seleccionados para participar en el encuentro creativo. Los rodajes tendrán lugar en la isla entre el 23 y el 30 de septiembre de 2024”, detalla.

“La convocatoria pone énfasis en la búsqueda de historias que se vinculen de una u otra manera con las erupciones volcánicas que ha vivido la isla y que han marcado su historia, un interés que enlaza directamente con la experiencia y la cinematografía del prestigioso director alemán Werner Herzog”, resalta.

Las personas interesadas pueden contactar directamente con la organización en el correo casting@laselva.coop o en el teléfono (+34) 607494604.

Durante 11 días, la experiencia inmersiva tendrá un formato de residencia artística que permitirá el intercambio y la colaboración de los participantes en la realización de las piezas audiovisuales. El equipo de Producción de La Selva, que este año celebra 10 años de experiencia en talleres de creación con grandes maestros del cine, ha seleccionado 25 directores y 25 directores de fotografía, distribuidos según afinidad y habilidades en duplas creativas.

En la edición de 2024, los participantes van a enriquecer su trabajo con el conocimiento y las asesorías individuales y colectivas impartidas por Werner Herzog y Peter Zeitlinger. La dupla Herzog - Zeitlinger, galardonada en 2023 con el Premio Dúo de Directores en Energacamerimage, ha dado origen a películas icono de la historia del cine como: My Best Fiend (1999), Grizzly Man (2005), Encounters at the End of the World (2007), Cave of Forgotten Dreams (2010), Into the Abyss (2011), Into the Inferno (2016), Fireball: Visitors from Darker Worlds (2020), Theatre of Thought (2022), Invincible (2001), Rescue Dawn (2006), Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009), My Son, My Son, WhatHave Ye Done? (2009), Queen of the Desert (2015), o Salt and Fire (2016) entre muchas otras.

La metodología de producción creativa de La Aceleradora de Cine fue iniciada por el director iraní Abbas Kiarostami y desarrollada posteriormente por cineastas como Lucrecia Martel y el propio Werner Herzog. Cada edición está centrada en el vínculo entre la obra del maestro del cine con el espacio, el contexto, la población y la cultura.